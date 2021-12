BVI-Statistik Publikumsfonds sammeln 6,3 Milliarden Euro ein

Wie auch im Vormonatführen Rentenfonds mit 2,9 Milliarden Euro die Absatzliste der offenen Publikumsfonds im September an. Das zeigt die Statistik des Fondsverbands BVI.

Es folgen Aktienfonds mit Zuflüssen von 2,1 Milliarden Euro. Im August zogen Anleger noch 1,8 Milliarden Euro aus dieser Fondskategorie ab. Das Neugeschäft im September entfällt jeweils zur Hälfte auf aktiv gemanagte Aktienfonds und Aktien-ETFs.

Mischfonds verzeichneten Zuflüsse von 1,2 Milliarden Euro und Immobilienfonds von 0,6 Milliarden Euro.

Insgesamt sammelten Publikumsfonds im September 6,3 Milliarden Euro netto ein. Den offenen Spezialfonds vertrauten Investoren 6,8 Milliarden Euro an. In geschlossene Fonds flossen 0,03, in freie Mandate 0,6 Milliarden Euro.