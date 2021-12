Svetlana Kerschner 26.01.2010 Lesedauer: 1 Minute

BVI-Statistik: Riester-Sparer mögen Investmentfonds

Investmentfonds erfreuen sich bei den Riester-Sparern steigender Beliebtheit: Ihr Anteil an den gesamten Riester-Verträge nahm in den vergangenen Jahren kontinuierlich zu. Auch Arbeitnehmer, die vermögenswirksame Leistungen (VL) beziehen, legen immer mehr Geld in Publikumsfonds an.