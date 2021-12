BVI veröffentlicht Depotbank-Statistik

Der BVI veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem „Praxisforum Depotbanken“ erstmalig eine Depotbank- Statistik. Die Statistik umfasst alle 48 in Deutschland aktiven Depotbanken und zeigt für jede Depotbank jeweils das verwahrte Vermögen von in Deutschland aufgelegten Investmentfonds und Investment- Aktiengesellschaften der BVI-Mitglieder.Per Ende Juni 2012 verwahrten Depotbanken in Deutschland ein Fondsvermögen von rund 1,2 Billionen Euro. Auslandsbanken führen die Statistik an.Die Statistik weist das verwahrte Fondsvermögen von 5.839 in Deutschland aufgelegten Wertpapierfonds und offenen Immobilienfonds getrennt nach Publikumsfonds und Spezialfonds aus. Nicht abgebildet werden hingegen die in der Investmentstatistik des BVI aufgeführten Vermögen außerhalb von Investmentfonds sowie Investmentfonds, die beispielsweise in Luxemburg und Irland aufgelegt und im Ausland verwahrt werden. Das „Praxisforum Depotbanken“ besteht seit 2005 und verabredet insbesondere brancheneinheitliche Standards.