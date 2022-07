Bitcoin und Co. in Publikums- und Spezialfonds BVI veröffentlicht Leitfaden zu Kryptowerten

Mit einem neuen Leitfaden will der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) einen Einstieg in die Kryptowelt aus Perspektive der Kapitalverwaltungsgesellschaften ermöglichen. Ziel sei vorzustellen, wie Fonds in Kryptowerte investieren können, Besonderheiten dieser Assetklasse aufzuzeigen und das Bewusstsein für die speziellen Risiken von Bitcoin und Co. zu schärfen, heißt es vom Fondsverband im Vorwort des Papiers.

Neben der Definition wichtiger Begriffe gibt der BVI einen Überblick über die aktuelle Rechtslage. So gelten für offene Publikumsfonds andere Regeln als für Spezialfonds. Wichtig sei für Kapitalverwaltungsgesellschaften auch, die speziellen Risiken von Kryptowerten zu kennen – der Leitfaden liefert eine detaillierte Auflistung. Zusätzlich informiert der BVI über Kryptoverwahrung.

Interessierte finden den vollständigen Leitfaden auf der Website des BVI.