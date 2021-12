10 Aktienfonds im Vergleich Ranking: Die besten Osteuropa-Fonds auf Jahressicht

Osteuropa-Fonds verbuchen mit durchschnittlich 19,0 Prozent auf Jahressicht die höchste Rendite aller Produktgruppen für spezielle Anlageregionen von Aktienfonds, die der deutsche Fondsverband BVI in seiner aktuellen Wertentwicklungsstatistik auflistet.



Doch auf 10-Jahressicht liegen Osteuropa-Aktienfonds mit einem jährlichen Minus um 3,5 Prozent am Ende der Rangliste. Die zehn Fonds mit der höchsten Rendite in der Betrachtung zwischen Anfang August 2016 und Ende Juli finden Sie in der obigen Chart-Strecke.

Ausgangspunkt der Berechnungen ist der Anteilwert des Investmentfonds, also der Fondspreis ohne Ausgabeaufschlag. Die Wertentwicklung unter Berücksichtigung des individuell gezahlten Ausgabeaufschlags lässt sich mit folgender Formel ermitteln: