BVI-Wertentwicklungsstatistik Die 10 besten Sparplan-Aktienfonds der vergangenen 35 Jahre

Wer monatlich 100 Euro in einen Fonds anlegt, hat nach 35 Jahren insgesamt 42.000 Euro investiert. Was Anleger verschiedener Sparplan-Fonds zurück bekommen, wenn sie nach 35 Jahren fleißigen Sparens sich ihr Geld auszahlen lassen, untersuchte der Fondsverband BVI.

Wer jeden Monat 100 Euro in den DWS Investa oder den DWS Vermögensbildungsfonds der Deutschen Asset Management (DeAM) eingezahlt hätte, bekäme nach 35 Jahren mehr als 230.000 Euro zurück. Damit führen die beiden Aktienfonds der Deutsche-Bank-Vermögensverwaltung die Liste der besten Sparplan-Aktienfonds im Zeitraum zwischen dem 30. Juni 1981 und dem 30. Juni 2016 an.