BVI-Wertentwicklungsstatistik Die 5 besten Sparplan-Mischfonds der vergangenen 25 Jahre

Wer im Rahmen eines Sparplans jeden Monat 100 Euro in die Aktienfonds DWS Investa oder DWS Vermögensbildungsfonds der Deutschen Asset Management (DeAM) eingezahlt hätte, bekäme nach 35 Jahren mehr als 230.000 Euro zurück. Das zeigt eine Statistik des Fondsverbands BVI (wir berichteten).

Außerdem untersuchte der BVI, wie sich die Sparplan-Mischfonds langfristig entwickelten. Allerdings sind nur wenige Produkte der BVI-Mitglieder seit 35 Jahren auf den Markt. Daher haben wir als Betrachtungszeitraum 25 Jahre ausgewählt - und stellen Ihnen nun fünf Produkte vor, die zwischen dem 30. Juni 1001 und dem 30. Juni 2016 am meisten zugelegt haben.