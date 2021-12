BVI-Wertentwicklungsstatistik Die besten Sparplan-Aktienfonds aus 17 Kategorien

Per Sparplan vermeiden Fondsanleger die Gefahr des falschen Einstiegszeitpunkts: Wer im vergangenen Jahrzehnt pro Monat 100 Euro zurücklegte, hat insgesamt 12.000 Euro angespart. Wer das laufend in Aktienfonds investierte, nutzte zwischenzeitliche Rückschläge am Aktienmarkt für günstige Nachkäufe.