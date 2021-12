BVI: Zahl der Riester-Fonds wächst

Versicherungs-Newsletter

Im Gegensatz zu Riester-Fonds verzeichneten vermögenswirksame Leistungen (VL) mit Investmentfonds ein Minus. Im dritten Quartal sank die Zahl der verwalteten VL-Fondsdepots um 60.000 auf 3,4 Millionen Investmentfondssparpläne. Der Gesamtwert dieser Verträge ist dagegen auf Zwölf-Monatsbasis durch das positive Marktumfeld um über 400 Millionen Euro auf 5,4 Milliarden Euro gewachsen.

Das zeigt eine aktuelle Statistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management. Über die Hälfte des Neugeschäfts geht dabei an die größte deutsche Fondsgesellschaft DWS. Sie brachte im dritten Quartal 28.000 Verträge unters Volk, so Unternehmensangaben. Das Volumen des DWS Vorsorgedachfonds (WKN: DWS001), in den die DWS Riester-Renten vornehmlich investieren, steigt stetig an und ist kurz vorm Überschreiten der 1-Milliarden-Euro-Marke.