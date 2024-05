Die deutsche Fondsbranche zeigt sich in starker Verfassung. Dem BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) zufolge verwalteten Fondsgesellschaften per 31. März 2024 insgesamt 4.289 Milliarden Euro für Anleger in Deutschland. Das entspricht einem Zuwachs von 9 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten. Damit liegt das Vermögen nur knapp unter dem bisherigen Rekordwert von 4.311 Milliarden Euro zum Jahresende 2021.

Der Großteil des verwalteten Vermögens entfällt mit 2.125 Milliarden Euro auf offene Spezialfonds für institutionelle Investoren wie Altersvorsorgeeinrichtungen und Versicherer. In offenen Publikumsfonds werden 1.459 Milliarden Euro verwaltet, wobei Aktienfonds mit 680 Milliarden Euro die größte Gruppe bilden. Ihr Anteil stieg in den vergangenen fünf Jahren von 36 auf 47 Prozent. Mischfonds (350 Milliarden Euro) und Rentenfonds (217 Milliarden Euro) folgen auf den nächsten Plätzen.

Fondsjahr 2024 startet gut

Im ersten Quartal 2024 flossen der Branche netto 21,7 Milliarden Euro zu, davon 9,5 Milliarden in offene Spezialfonds und 3,8 Milliarden in offene Publikumsfonds. Bei letzteren lagen Rentenfonds mit Zuflüssen von 5,4 Milliarden Euro vorne, gefolgt von Aktienfonds mit 2,5 Milliarden. Mischfonds verzeichneten dagegen Abflüsse von 4,5 Milliarden Euro. Ein Trend, der schon länger anhält.

Eine interessante Entwicklung zeigt sich bei offenen Spezialfonds: Die Auslagerung des Portfoliomanagements an konzernfremde Asset Manager ist weit verbreitet und beträgt bei Wertpapierfonds 45 Prozent des verwalteten Vermögens. Bei Immobilien-Spezialfonds gewinnt dies ebenfalls an Bedeutung und liegt inzwischen bei 35 Prozent.

Portfoliomanagement offener Spezialfonds intern oder durch Dritte gemanagt gemessen am verwalteten Vermögen © BVI

Fazit: Insgesamt zeigt sich die deutsche Fondsbranche trotz Marktturbulenzen weiterhin in einer robusten Verfassung. Vor allem Aktien- und Rentenfonds verzeichneten solide Zuflüsse, während bei Mischfonds Mittelabflüsse zu beobachten waren. Institutionelle Anleger setzen zunehmend auf die Auslagerung des Portfoliomanagements bei ihren Spezialfonds.