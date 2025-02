Während die Versicherungsbranche eher abwartend derzeit auf die Politik schaut, haben sich drei der bekannten Vermittlerverbände mit ihren Erwartungen an die neue Bundesregierung bereits kurz nach der Bundestagswahl von vergangenem Sonntag in Stellung gebracht.

BVK will CDU/CSU im Finanzministerium

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) spricht in einer Presse-Veröffentlichung von einem „wirtschaftsfreundlichen Wahlergebnis“. Offenbar setzt der Verband, der vor allem die Interessen der Ausschließlichkeitsvertretungen vertritt, voll und ganz auf die CDU/CSU. Man freue sich „auf eine intensive und konstruktive Zusammenarbeit mit Friederich Merz“. Dazu passt auch eine Aussage von BVK-Präsident Michael H. Heinz beim Fachkongress „Versicherungsvertrieb der Zukunft“ unter der Woche ein Köln. Er äußerte seinen Wunsch, dass das für seine Branche wichtige Finanzministerium von der Union geführt wird.

Es seien schnelle Koalitionsverhandlungen dringend geboten. „Schließlich haben wir in Deutschland einen Reformstau auf vielen politischen Gebieten und die Wirtschaft muss schnell neu belebt werden. Absolut notwendig ist eine zeitnahe Reform der privaten Altersvorsorge“, sagt Heinz. Für die Agenda der neuen Bundesregierung habe man aus Vermittlersicht einen Forderungskatalog mit zehn Punkten entwickelt.

Altbekannte Forderungen in Sachen Altersvorsorge

So fordert der BVK nach eigener Aussage eine stärkere Förderung der kapitalgedeckten Altersvorsorge und insbesondere der Riester-Rente, „indem diese erweitert, entbürokratisiert und renditeorientierter gestaltet wird“. Erwartet werde auch ein Bekenntnis zum Vergütungssystem auf Provisionsbasis sowie eine Anerkennung der sozialpolitischen Bedeutung des Berufsstands der Versicherungsvermittler. Außerdem sollen aus BVK-Sicht Bürokratie und Berichtspflichten abgebaut werden, wozu auch eine Absage der Übertragung der Vermittleraufsicht auf die Bafin gehöre.

Finfluencer ärgern den BVK weiter

„Die neue Bundesregierung soll auch den Erhalt des bewährten dualen Gesundheitssystems garantieren“, so Heinz, „und außerdem die Expertise unseres Berufsstands dafür nutzen, wenn sie ein System der Altersvorsorgepflicht für Selbständige beschließt. In diesem Kontext sollte die neue Bundesregierung für eine Klarstellung über die Tätigkeit von Finfluencern sorgen, um vor allem junge Vorsorgesparer wirksamer zu schützen.“ Das Thema hat wegen einer Bafin-Mitteilung zuletzt bereits die Gemüter erregt.

AfW wird die FDP vermissen

Der meist mit dem BVK konkurrierende Bundesverband Finanzdienstleistung AfW begrüßt ebenso, dass die neue Bundesregierung von einer CDU/CSU-geführten Koalition angeführt werden dürfte. Gleichzeitig bedauert der Verband das Ausscheiden der FDP. „Diese Kompetenz werden wir vermissen“, sagt AfW-Vorstand Frank Rottenbacher.

Dabei deckt sich eine Forderung mit dem BVK: „Ich hoffe, dass die CDU das Finanzministerium nicht erneut an einen Koalitionspartner abtritt. Die Erfahrungen der letzten beiden Kanzlerparteien haben gezeigt, dass eine Abgabe dieses zentralen Ministeriums an den Koalitionspartner mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war“, so Rottenbacher. „Gerade, wenn die CDU nun zügig notwendige Veränderungen umsetzen möchte, ist es entscheidend, das Finanzministerium in eigener Hand zu behalten.“

Altersvorsorge vordringlichstes Thema

Die Union setzt sich laut Wahlprogramm und den Aussagen ihrer Finanzexperten offenbar für die Art von Reformen der privaten Altersvorsorge ein, wie sie der Interessenverein erwartet. Bei der Umsetzung solle man sich an den Ergebnissen der Fokusgruppe „Private Altersvorsorge“ aus dem Jahr 2023 orientieren. Ihre Ergebnisse seien weiterhin relevant: „eine Reform der Riester-Rente, eine förderfähige, kapitalmarktorientierte private Altersvorsorge ohne Garantievorgaben und die Ablehnung eines Staatsfonds“.

Der Verband spricht sich nach eigener Aussage zudem für eine Reform der gesetzlichen Rente aus, die durch eine beginnende Beteiligung am Kapitalmarkt zukunftsfähiger gestaltet werden könnte.

Votum veröffentlicht Positionspapier mit fünf Handlungsfeldern

Der Verband Votum, der vor allem größer Vermittlervertriebe vertritt, veröffentlichte gar ein längeres Positionspapier. Es müssten Unternehmen gestärkt, die Investitionstätigkeit belebt und der Bevölkerung durch eine klare Perspektive, Optimismus zurückgebracht werden. Bürokratieabbau und besonders die Verhinderung beziehungsweise Vermeidung zusätzlicher Bürokratie förder die Wirtschaft ohne, dass es ein weiteres Sondervermögen bedürfe. Es gelte in„ zentralen Politikfeldern klare Richtungsentscheidungen zu treffen“.

Votrum nennt aus seiner fünf zentrale Handlungsfelder, die für die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche entscheidend seien: Bürokratieabbau, Reform der geförderten privaten Altersvorsorge, Altersvorsorge für Selbstständige, nachhaltige Sicherung der gesetzlichen Rentenversicherung und finanzielle Bildung.

„Die für unsere Branche maßgeblichen Themen der Altersvorsorgepolitik sind im Wahlkampf zu kurz gekommen. Ihre Bedeutung für den sozialen Frieden werden jedoch bei jeder Bürgerbefragung deutlich. Der Rentenzuschuss ist zudem im Bundeshaushalt die größte Position“, heißt es vom geschäftsführenden Vorstand Martin Klein.

Minister mir „Altlasten“ sollen ersetzt werden

Das Papier enthält auch eine eher ungewöhnliche Forderung: „Um einen echten Neustart zu ermöglichen, sollten die Parteien auch bei Personalentscheidungen neue Impulse setzen. Minister, die aus ihrer vorherigen Amtszeit noch ungelöste Altlasten mitbringen, eignen sich nicht für einen dynamischen Aufbruch.“ Wen der Votum-Verband damit genau meint, bleibt unklar.