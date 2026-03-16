Mitten im parlamentarischen Verfahren will der BVK die Debatte um die Altersvorsorgereform „eröffnen“. Der Verband hat Mitstreiter, doch sitzen die meisten nicht im Parlament.

„BVK eröffnet mit Podiumsdiskussion die Debatte um Reform der privaten Altersvorsorge“. So lautet der Titel einer heute (16. März 2026) veröffentlichten Pressemitteilung. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hatte im Vorfeld der öffentlichen Sachverständigenanhörung im Finanzausschuss des Bundestages zum Altersvorsorgereformgesetz zu einer Podiumsdiskussion nach Berlin eingeladen. Teilnehmer waren ausschließlich Personen, die inhaltlich weitgehend die gleichen Positionen wie der BVK vertreten.

Reform seit bereits seit Monaten Dauerthema des BVK

Was wiederum an der Überschrift nicht so ganz passen mag, ist der Begriff „eröffnet“. Seit Vorlage des Gesetzentwurfs ist wohl kein Interessenverband so häufig als Kritiker des Vorhabens auf den Plan getreten wie der BVK. Bereits am 10. Dezember 2025 veröffentlichte der Interessenverein eine „Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge“

Seitdem werden die Kritikpunkte neben der grundsätzlich positiven bewerten Öffnung für kapitalmarktorientierte Produkte stetig wiederholt. Der BVK sieht eine Bevorzugung der Fondsbranche durch ein Standardprodukt. Zugleich sei die wirtschaftliche Existenz von Vermittlern durch einen starren Kostendeckel vom 1,5 Prozent der Effektivosten und ein Verbot der sogenannten Zillmerung (Streckung der Abschlusskosten) bedroht.

Auch wendet sich der Verband gegen einen vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) geforderten Verzicht auf eine Beratungspflicht für das geplante Standardprodukt. Obwohl so ein Verzicht nicht im Gesetzestext steht, scheint er den BVK besonders umzutreiben. Präsident Michael H. Heinz forderte in der Diskussion deren Beibehaltung. „Altersvorsorge braucht Beratung“, sagte er. Sie sei ein komplexes Thema, das langfristige Entscheidungen erfordere und bei der eine qualifizierte Beratung durch Versicherungsvermittler unabdingbar sei. Ansonsten drohten Verbrauchern Fehlentscheidungen und eine unzureichende Absicherung.

Kompromiss bei Zillmerung?

Heinz kritisierte in der Diskussion auch, dass das Kostenthema in der politischen Debatte häufig verkürzt dargestellt werde. Beratung verursache insbesondere in der Anfangsphase eines Vertrags erheblichen Aufwand. „Eine qualifizierte, gute Beratung hilft den Menschen – und sie muss auch honoriert werden“, sagte er. Als denkbaren Kompromiss zur Streckung der Abschlussprovisionen nannte Heinz fünf bis zehn Jahre statt einer Verteilung auf die gesamte Vertragslaufzeit.

CDU-Finanzpolitiker voll auf BVK-Linie

CDU-Finanzpolitiker Carsten Brodesser, Dauergast bei den Veranstaltungen der Vermittlerverbände, sagte: „Ich erkenne überhaupt keine Notwendigkeit, die Beratungspflicht abzuschaffen.“ Er gilt als einer der wenigen Bundestagsabgeordneten, der den Interessen des Berufsstands Gehör verschafft. Er plädierte für eine Öffnung der Förderung für Selbstständige sowie betriebliche Altersvorsorge.

Brodesser betonte in der Gesprächsrunde zudem, dass der im Gesetz angepeilte Kostendeckel für den Vertrieb von standardisierten Altersvorsorgeprodukten unfair sei und die Produktvielfalt einschränke. Die Grenze von 1,5 Prozent sei auf Basis einer Marktanalyse zustande gekommen, bei der man untersucht habe, bei welchen Kosten ausreichend Anbieter und Vertriebswege bestehen bleiben.

„Je niedriger ich den Kostendeckel setze, desto mehr Vertriebswege mache ich unmöglich“, sagte der CDU-Politiker. Gerade Menschen mit wenig Finanzwissen seien auf Beratung angewiesen und würden sonst eher auf Vorsorge verzichten.

Ex-GDV-Mann Schwark ebenfalls für Beratungserhalt

Teilnehmer der Runde war auch Peter Schwark, Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Er sagte, dass Altersvorsorge komplex bleibe und Beratung erfordere. Es müsse einer weiterverbreiteten Verlustaversion der Verbraucher entgegengewirkt werden. Studien zeigten, dass Menschen häufig aus Angst vor Fehlentscheidungen oder Verlusten gar nicht handelten. Standardprodukte würden trotz einiger Vereinfachungen die grundlegende Unsicherheit vieler Verbraucher aber nicht beseitigen.

Pikant: Schwark schied 2023 überraschend und nach Medienberichten wohl nicht freiwillig als stellvertretender Hauptgeschäftsführer des (GDV) aus. Mit seiner jetzt dargestellten Position in Sachen Beratungspflicht, wendet er sich auch gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Professor Beenken: Auszahlpläne zu kurz

Auch die Positionen von Matthias Beenken, Professor an der Fachhochschule Dortmund, hatte man vor der Podiumsdiskussion schon gehört. Er bezog sich auf eine unlängst von ihm veröffentlichte Studie zum im Gesetz geplanten Auszahlplan.

Beenken kritisierte, dass das Gesetz nur unzureichend das Langlebigkeitsrisiko von Vorsorgesparern berücksichtige. Hier sei festgestellt worden, dass Vorsorgende systematisch ihre Lebenserwartung unterschätzten. Dies wäre bei Produkten, die Zeitrenten bis zum Endalter von 85 gewährten, wie es das Altersvorsorgereformgesetz beinhaltet, problematisch. Er plädierte dagegen für Zeitrenten bis zu einem Endalter von 95 Jahre.

AfW mit neuer Stellungnahme

Ebenfalls in Berlin meldete sich an diesem Tag ein weiterer Vermittlerverband zu Wort – der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung. Im Vorfeld der Anhörung im Finanzausschuss legte der Lobbyverein eine ergänzende Stellungnahme zur Altersvorsorgereform vor. Die erste Fassung stammt vom 8. Dezember 2025. Was jetzt geändert wurde, teilt der AfW nicht mit. Doch sichtbar wird, dass der Fokus in der aktuellen Stellungnahme klar auf das Thema Beratung und deren Erhalt gelegt wird.

Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW, sagt: „Private Altersvorsorge verbreitet sich nicht automatisch – sie verbreitet sich durch Beratung. Der Erfolg der Reform wird letztlich daran gemessen werden, ob die neuen Vorsorgelösungen tatsächlich bei den Menschen ankommen.“ Digitale Prozesse können Beratung zwar unterstützen, aber laut Wirth nicht ersetzen.

Im Gesetzentwurf bestünden weiterhin Zielkonflikte, insbesondere zwischen der gewünschten breiten Verbreitung der Altersvorsorge und einzelnen geplanten Regulierungen im Bereich von Beratung, Vermittlung und Vergütungsstrukturen, so der Verband.

Das sagt der Experte Stephan von Heymann, @ privat

In der ersten Lesung des Bundestags waren kaum Stimmen zu hören, die dem Berufsstand der Vermittler für ihre Anliegen Hoffnung gemacht haben dürften. Branchenbeobachter und Blogger Stephan von Heymann irritiert daher die Vorgehensweise der Verbände.

Zur BVK-Podiumsdiskussion schreibt er: „Ein später Versuch, in der entscheidenden Phase des parlamentarischen Verfahrens noch einmal Einfluss zu nehmen. Denn während Verbraucherschützer ihre Forderungen nach deutlich niedrigeren Kosten öffentlichkeitswirksam platzieren, Petitionen starten und mit Kevin Kühnert von der Bürgerinitiative Finanzwende einen echten Politik-Insider ins Feld schicken, wirkt die Gegenwehr aus der Branche bislang vergleichsweise verhalten.“

Der Trend gehe schon länger in Richtung schlanker, standardisierter und kostengünstiger Vorsorgemodelle. Genau diese Argumentationslinie spiele klassischen Versicherungsprodukten mit ihren komplexeren Kostenstrukturen jedoch kaum in die Karten, so von Heymann.

„Vor diesem Hintergrund stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die Argumente der Vermittlerverbände in der politischen Diskussion überhaupt noch ausreichend Resonanz finden – oder ob sie von vielen Beobachtern schlicht als Klientelpolitik zur Sicherung bestehender Provisionseinnahmen wahrgenommen werden.“