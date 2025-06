Orientiert man sich allein an der am abschließenden Tag des Treffens abgehaltenen Pressekonferenz, scheint ein Thema die BVK-Veranstaltung besonders geprägt zu haben. Rund zwei Drittel der Zeit vor Journalisten wurde über das Thema Finfluencer gesprochen. Im Nachgang gab es hierzu sogar noch eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion. Dort gab es indes auch mehrere Stimmen, die selbsternannten Finanzexperten aus dem Internet mehr als Chance zu verstehen und als neuen Kommunikationsweg zu nutzten.

Aus BVK-Sicht sind die meisten Content-Produzenten auf Plattformen wie Youtube oder Tiktok in Sachen Finanzen vor allem aber eine echte Gefahr. Ihre tatsächliche Einflussnahme auf die Anlageentscheidungen insbesondere junger Menschen, die sich zu großen Teilen an deren Empfehlungen orientieren würden, werde verkannt. Vermutlich sehen die Interessenvertreter dabei nicht nur Risiken für Kunden, sondern auch für den eigenen Berufsstand, obgleich der Verband vor allem die Karte Verbraucherschutz spielt. Es ginge aber auch um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle.

Wer Heinz bei der Pressekonferenz zuhörte, wird sich allerdings die Frage stellen, ob der BVK überhaupt davon ausgeht, dass es eine nennenswerte Zahl vermeintlich kompetenter Finfluencer gibt. Der Verband scheint sich eher als Gegenspieler zu dieser wenig greifbaren Gruppe dieser Online-Multiplikatoren zu verstehen. Eine Haltung, die im Angesicht der Vielzahl an Negativbeispielen auch nachvollziehbar erscheint. So berichtete DAS INVESTMENT im vergangenen Jahr ausführlich über den Fall Immo Tommy.

Bafin und IHKen sollen mehr kontrollieren

Entsprechend deutlich, wenn auch noch neu, sind die Forderungen des Vermittlerverbands, die sich vor allem an die Aufsichtsbehörde Bafin richten. Dessen Merkblatt im Februar, das die Finfluencer-Tätigkeit nicht als Anlageberatung klassifizierte, war nicht nur für den BVK ein Stein des Anstoßes.

Die Aufsichtsbehörde soll laut Heinz wie auch die IHKen „durch geeignete Stichproben dafür sorgen (...), dass Finfluencer, die Anlagevermittlung und -beratung ohne gewerberechtliche Zulassung betreiben, aus dem Markt genommen werden. Ihre Tätigkeit muss unterbunden werden. Der Gesetzgeber sollte außerdem die Erlaubnis für Finanzanlagen nach Paragraf 34f GewO auch auf Kryptowerte erstrecken.“

Rechtswissenschaftler kannte Phänomen vorher nicht

Neu ist der Begründungszusammenhang dieser Forderungen. Der BVK hat ein Rechtsgutachten beim Berliner Rechtswissenschaftlers Hans-Peter Schwintowski in Auftrag gegeben, das wenig überraschend die eigenen Thesen stützt. Zunächst machte Schwintowski in seinem Vortrag klar, dass ihm die Größenordnung des Phänomens Finfluencer nicht bekannt gewesen sei. Nach eigener Aussage ging er bisher davon aus, dass sich Influencer vor allem mit „Mode, Parfum und vielleicht Musik beschäftigen“.

Nach seiner Untersuchung dürfen Finfluencer Anlageempfehlungen oder Anlagestrategien in sozialen Medien nur verbreiten, solange die Informationen objektiv richtig dargestellt und Interessenkonflikte offengelegt werden. Grundlage seiner Einschätzung sind zwei Urteile des Bundesgerichtshofes aus den Jahren 1993 und 2013. „Es wurde damals der Begriff der anleger- und objektgerechten Beratung kreiert“, so Schwintowski.

Der Bafin wiederum bescheinigte er einen „Denkfehler“, obwohl deren Einordnung rein aufsichtsrechtlich zunächst durchaus Sinn ergebe. In diesem Verständnis führten Finfluencer keine tatsächliche Anlageberatung durch. Sie kümmerten sich nicht um die individuelle Person, die sich bei ihnen informiert oder fragten nicht nach deren Bedürfnissen. Demzufolge finde auch keine Beratung statt.

Welche Anforderungen Finfluencer erfüllen sollten

Für Schwintowski muss die rechtliche Schlussfolgerung daraus aber sein, dass Finfluencer diese Beratung in dem Moment durchführen müssen, in dem sie Produkte wie Wertpapiere, Kryptowerte oder Versicherungen auch aktiv vermitteln und daran Geld verdienen, beispielsweise durch Affiliate-Links unter ihren Videos. Denn dann erfüllten sie die Anforderungen eines Vermittlungs- und Beratungsvertrags und benötigten hierfür eine gewerberechtliche Zulassung. Andernfalls handelten sie rechtswidrig und riskierten Bußgelder, Strafbarkeit und Nichtigkeit der vermittelten Verträge.

Schon im Fall, wenn Finfluencer nur Gelegenheiten zum Vertragsabschluss empfehlen, gelten sie laut des Rechtswissenschaftlers als Tippgeber und müssten etwaige Vergütungen offenlegen. Unterlassen sie dies, verstießen sie gegen die Objektivitätspflicht und riskierten Bußgelder sowie Schadensersatzforderungen.

Das Fazit des Rechtswissenschaftlers: „Wir brauchen keine neuen Regeln für Finfluencer. Das sind Vermittler, sie nennen sich nur nicht so.“ Davon abzugrenzen sind somit aber auch diejenigen, die nur allgemein zu Finanzthemen informieren wollen.

Liegt es fehlender Finanzbildung?

Eine Frage in diesem Zusammenhang war, wer eigentlich Schuld an den Zuständen trägt. Aus Sicht von Schwintowski und des BVK ist dies vor allem die mangelnde Finanzbildung. Auf Journalistennachfrage, warum es die Probleme nicht schon in früheren Zeiten gegeben habe, in denen es auch keine Finanzbildung gab, sagte der wiedergewählte BVK-Vizepräsident Gerald Archangeli: „Damals gab es noch kein Internet.“

BVK-Präsident kündigt juristisches Vorgehen an

Eine Aussage, die für leichtes Gelächter sorgte. Nach Lachen war dem BVK-Präsidenten an diesem Tag jedoch nicht zumute. Heinz schloss auch den Klageweg gegen Finfluencer nicht aus: „Wir werden nicht als zahnloser Tiger durch die Landschaft laufen. Wir sind nicht kampflustig, aber kampfbereit. Wir haben die Potenz, die Stärke und die Durchsetzungskraft.“ In der begleitenden Pressemitteilung war wiederum in Sinne des Verbraucherschutzes von „Abmahnungen von unqualifizierten und unseriösen Finfluencern“ die Rede.

Doch das dürfte nicht so einfach werden, denn nicht alle Finfluencer sitzen in Deutschland, sondern versenden ihre Videos aus der ganzen Welt. So kann die Bafin keine Webseiten abschalten oder Social-Media-Posts löschen lassen, wenn Finfluencer gegen womögliche Beratungspflichten verzichten, wie Markus Ferber, Mitglied des Europaparlaments, in der anschließenden Diskussionsrunde bei der BVK-Jahrestagung anmerkte. Hieran werde in der EU jedoch gerade gearbeitet. Beim Thema Finanzbildung sieht Ferber vor allem den Gesetzgeber gefordert.

Versicherer-Vorstände sehen Finfluencer differenzierter

Andere Diskussionsteilnehmer brachten noch einen ganzen anderen Aspekt ins Spiel. Sie ließen durchblicken, dass sie nicht allein auf die Kontrollen und Sanktionen setzen würden. Die Vorstände Frank Kettnaker von der Alten Leipziger und Peter Bochnia von der LVM-Versicherung warnten vielmehr vor zu viel Regulatorik und plädierten dafür, Finfluencer als neuen Kommunikationsweg zu nutzen, zum Beispiel als Corporate Influencer.