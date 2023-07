Aufsichtsmitteilung BVK: Bafin schützt unseren Berufsstand

Die Bafin erläuterte vor einigen Tagen die Auswirkungen eines EUGH- und BGH-Urteils auf die Anbieter von Gruppenversicherungsverträgen. Anhand von elf Fällen zeigte die Finanzaufsicht auf, in welchen Fällen Vereine und Firmen, die solche Verträge anbieten, sich als Versicherungsvermittler registrieren lassen müssen.

Qualifikation und Fachwissen nötig

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) lobt die Aufsichtsmitteilung. „Die Behörde schafft damit Klarheit und schützt – was ebenso wichtig ist – unseren Berufsstand“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. Denn für die Vermittlung von Versicherungsverträgen seien Qualifikation und Fachwissen nötig. „Schließlich geht es um die Absicherung von Menschen und Gütern,“ so Heinz.

Wann ein Verein oder ein Unternehmen als Vermittler agieren und sich folglich registrieren lassen müssen, fasst Heinz wie folgt zusammen:

1. Wenn der Hauptzweck des Gruppenversicherungsvertrages darin besteht, wirtschaftliche Vorteile jeglicher Art (Provisionen, Entgelte, Gebühren) zu erzielen.

2. Außerdem muss das Angebot auf freiwilliger Basis erfolgen und

3. die versicherten Person das Recht haben, Versicherungsleistungen gegenüber dem Versicherungsunternehmen in Anspruch zu nehmen.

Dabei müssen alle diese drei Bedingungen erfüllt sein, um dem gewerbsmäßigen Charakter zu entsprechen.

Hintergrund

Im Mai widersprach der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil der Auffassung der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Finanzaufsicht Bafin, wann es sich um eine Versicherungsvermittlung handelt und wann nicht (DAS INVESTMENT berichtete). Denn wer Kunden für seine Gruppenversicherung wirbt und dafür in irgendeiner Form Gegenleistungen bekommt, ist Versicherungsvermittler und braucht dafür eine Erlaubnis. Das gilt laut BGH auch dann, wenn keine Provisionen im herkömmlichen Sinne fließen – und wenn die IHK und die Bafin in dem Geschäftsmodell keine Versicherungsvermittlung sehen. Dem BGH-Urteil lag ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EUGH) zugrunde.