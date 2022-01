Award Unternehmer-Ass 2021 BVK ehrt die 6 besten Vermittlerbetriebe

Beim gestrigen Online-Kongress „Zukunftstag deutscher Vermittler“ standen neben Praxis-Tipps für den Berateralltag auch zwei Preisverleihungen auf dem Programm: Die besten Vermittlerbetriebe Deutschlands sollen seit 2006 mit dem Award „Unternehmer-Ass“ belohnt werden, der vom Institut Ritter, dem BVK und dem Versicherungsmagazin aus der Taufe gehoben wurde. Die Initiatoren des Awards konnten den Preisträgern wegen der Covid-19-Pandemie auch in diesem Jahr wieder einmal nur rein virtuell über das Internet beglückwünschen.

Andreas Vollmer, BVK

In der Kategorie „Deutscher Versicherungsmakler 2021“ gewinnt Nucleus Finanz- und Versicherungsmakler aus Köln Gold. Silber geht an CUP Versicherungsmakler aus Fürth und Bronze an das Maklerunternehmen Paas & Paas aus Düsseldorf. Beste „Deutsche Versicherungsagentur 2021“ ist die Provinzial-Geschäftsstelle Schlechtinger aus Wenden. Silber erhält wie im Vorjahr die Oldenburger Versicherungsagentur Marinesse der Öffentliche Oldenburg und Bronze erringt die Generalagentur Dario Palumbo der SV Sparkassenversicherung.

„Dass bei der Award-Verleihung alle drei Preisträger bei den Agenturen BVK-Mitgliedsunternehmen sind, freut mich sehr“, kommentiert BVK-Präsident Michael H. Heinz. „Alle Teilnehmer des Awards haben erneut die exzellente unternehmerische Expertise in unserem Berufsstand unter Beweis gestellt. Dies zeigt, dass auch die Angebote zur Unternehmensentwicklung sowie zum BVK-Berufsbild eine Wirkung erzielen“, ergänzt sein Vizepräsident Andreas Vollmer.