BVK erweitert Führungskreis

Rechtsanwältin Anja C. Kahlscheuer übernimmt den Geschäftsbereich EU-Recht, Wettbewerbsrecht sowie die Zuständigkeit für das "Bureau International des Producteurs d'Assurances et de Réassurances" (BIPAR), den DIHK sowie den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi).Rechtsanwalt Hubertus Münster leitet künftig die Geschäftsbereiche Unternehmenspolitik, BVK Bildungsakademie, Agenten, Sachversicherung und die Bereiche Arbeitskreis Vertretervereinigungen der Deutschen Assekuranz (AVV) und Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).Beide Rechtsanwälte sind bereits langjährig beim BVK Wie bereits gemeldet , wird der bisherige Stellvertreter Wolfgang Eichele zum 1. Januar 2012 die Nachfolge von Hauptgeschäftsführers Gerd Pulverich antreten, der in den Ruhestand geht. BVK-Verbandsgeschäftsführer Hans-Dieter Schäfer wird neuer stellvertretender Hauptgeschäftsführer.