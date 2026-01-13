Die Bafin- und Esma-Initiative für mehr Transparenz bei Finfluencern wird vom BVK gelobt. Doch in der Vergangenheit hatte der BVK schärfere Forderungen erhoben.

Finfluencer, die auf Social Media regelmäßig über Geld, Finanzen und Wirtschaft sprechen, haben gerade auf junge Leute einen großen Einfluss.

Beratung oder schon Vermittlung? Es ist die Frage, die im Zusammenhang mit sogenannten Finfluencern, also Content-Produzenten zu Finanzthemen in Social Media, immer wieder gestellt werden.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat zusammen mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) dazu vergangene Woche ein Factsheet für Finfluencer erstellt. Es gibt einen Überblick über rechtliche Pflichten und enthält Tipps, wie Finanzprodukte beworben werden dürfen.

BVK sieht eigene Positionen zu Finfluencern gestärkt

Zustimmung zur Bafin-Initiative kommt jetzt von einem Branchenakteur, der in Vergangenheit als einer der schärfsten Kritiker von Finfluencer aufgefallen war: der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). Dieser begrüßt nah eigener Aussage die Ankündigung der Behörden für mehr Transparenz und klare Regeln beim Auftreten von Finfluencern ausdrücklich.

„Dass sich die beiden Behörden diesem wachsenden Phänomen jetzt verstärkt widmen, ist ein wichtiges Signal für den Verbraucherschutz und den fairen Wettbewerb“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. „Der BVK hat schon immer darauf hingewiesen, dass Empfehlungen oder Vermittlungen von Finanz- und Versicherungsprodukten im Internet klaren rechtlichen Regelungen unterliegen müssen. Die beiden Behörden greifen mit ihren Hinweisen nun wesentliche Punkte unserer Positionierung auf.“

Michael H. Heinz | Bildquelle: BVK

Der Interessenverband, dessen Mitgliedschaft vor allem Vertreter des Ausschließlichkeitsvertriebs sind, sieht also seine Rechtsposition gestärkt. Im vergangenen Jahr war der vom BVK beauftragte Gutachter Hans-Peter Schwintowski zu dem Ergebnis gekommen, dass Finfluencer in vielen Fällen eine erlaubnispflichtige Vermittlungstätigkeit ausüben. Dadurch könnten sie denselben rechtlichen Anforderungen unterliegen wie Vermittler.

Wichtigste Maßnahme steht in der EU-Kleinanlegerstrategie

BVK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Eichele ergänzt: „Gleiche Wettbewerbsbedingungen, also ein Equal Level Playing Field, ist unerlässlich, damit Verbraucherschutz und Qualität der Beratung gewährleistet bleiben. Mehr Transparenz bei Finfluencern ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass Verbraucher fundierte Entscheidungen treffen können – auf Basis verlässlicher, rechtssicherer Informationen.“

Der Verband begrüßt, dass die EU hier aktiv geworden ist und Unternehmen verpflichtet werden, zukünftig ihre Vereinbarungen mit Finfluencern schriftlich zu fixieren. Doch das bezieht sich nicht auf das neue Merkblatt, sondern auf die „EU Retail Investment Strategy“ (RIS), auf die sich das Europäische Parlament und der Europäische Rat im Dezember verständigt hatten.

Reichen Tipps und Vorsichtsmaßnahmen?

Zwar ist das Thema Transparenz bei bezahlten Kooperationen auch Bestandteil des neuen Merkblatts. Doch dabei geht es letztlich um Tipps und Vorsichtsmaßnahmen für aktive Finfluencer, nicht um rechtssichere Regelungen. So heißt es: „Wenn Sie Geld, Geschenke oder Vergünstigungen erhalten, um für etwas zu werben, verschweigen Sie es nicht, sondern weisen Sie deutlich und verständlich darauf hin.“ Finfluencer sollten finanziell kuratierte Beiträge entsprechend mit „Anzeige“, „Bezahlte Partnerschaft“ oder „Gesponsert“ kennzeichnen, damit Follower sie erkennen könnten.

Auch beim Thema Anlagenberatung schärft das Merkblatt allenfalls nach. Konkret heißt es in dem Dokument: „Anderen Personen zu sagen, in was sie investieren sollen – oder was sie vermeiden sollen – kann eine Anlageberatung darstellen. Wenn Sie Anlageberatung erbringen möchten, benötigen Sie eine von Ihrer zuständigen nationalen Behörde erteilte Zulassung. Wenn Sie also nicht über eine Zulassung zur Anlageberatung verfügen, geben Sie keine personalisierten Empfehlungen dazu, welche Finanzprodukte gekauft, verkauft oder gehalten werden sollen.“

BVK wollte Stichproben und Tätigkeitsverbote

In der Vergangenheit störte sich der BVK vor allem an der Bafin-Bewertung, dass Finfluencer grundsätzlich gerade nicht als klassische Anlageberater einzustufen sind. Der Verband hatte auf seiner Jahreshauptversammlung im Juni 2025 laut Heinz gefordert, dass die Bafin wie auch die Industrie- und Handelskammern „durch geeignete Stichproben dafür sorgen (...), dass Finfluencer, die Anlagevermittlung und -beratung ohne gewerberechtliche Zulassung betreiben, aus dem Markt genommen werden. Ihre Tätigkeit muss unterbunden werden“.

Ob es zu solchen Stichproben vermehrt kommen wird, dazu sagt das Merkblatt freilich nichts. Auch bleibt unklar, ob tatsächlich Finfluencer in so vielen Fällen eine erlaubnispflichtige Vermittlungstätigkeit ausüben, wie Gutachter Schwintowksi behauptet hatte. Der Verband wertet es aber positiv, dass „die beiden Behörden auf die bereits bestehenden Vorschriften und Regulierungen explizit hinweisen und ihnen Geltung verschaffen wollen“.