Trafen sich in Hannover beim Vermittlertag Niedersachsen zum Gespräch: DAS INVESTMENT-Redakteur Bastian Hebbeln und BVK-Präsident Michael H. Heinz (l.).

Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 25. Juli 2025

Altersvorsorge-Reform – Was im Herbst kommt und was wahrscheinlich nicht

DAS INVESTMENT: Herr Heinz, wie lange wollen und können Sie den intensiven Job als BVK-Präsident noch ausüben?

Michael H. Heinz: Ich vertrete mit Leib und Seele die Interessen der Versicherungsvermittler als BVK-Präsident. Das Amt ist zwar „intensiv“, wie Sie sagen, aber ich schöpfe daraus sehr viel Befriedigung, Rückhalt aus unserer Mitgliedschaft und viel Freude, wenn es durch mein Engagement und das meiner Präsidiumskollegen sowie der Geschäftsführung gelingt, die Politik, Öffentlichkeit und Medien über die Anliegen der Versicherungsvermittler zu informieren und die Interessen der Versicherungsvermittler durchzusetzen.

Wer kümmert sich bei Ihrer häufigen Abwesenheit um den eigenen Maklerbetrieb in Siegen?

Heinz: Mein Amt als BVK-Präsident ist zwar mit häufigen Reisen verbunden, aber ich habe gelernt, auch während meiner Reisezeit zu arbeiten und meine Kunden zu betreuen und so meine Arbeitszeit sehr effektiv zu nutzen. Außerdem habe ich hervorragende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in meinem Büro, die mir den Rücken freihalten.

Wie ist es Ihnen gelungen, Michael Grosse-Brömer für den Verband zu verpflichten? Welche Türen kann er für Sie öffnen?

Heinz: Herr Grosse-Brömer und ich kennen uns schon lange. Er ist schon 2012 auf unserer Jahreshauptversammlung in Oldenburg aufgetreten und pflegte seitdem eine enge Beziehung zum BVK. Als er im Frühjahr nach über 23 Jahren aus dem Bundestag schied, gründete er die MGB-Communications und der BVK fragte ihn, ob er Interesse hätte ein Mandat bei uns anzunehmen.

Seine unvergleichliche strategische Kompetenz wird den BVK befähigen, politische Entwicklungen qualifiziert zu antizipieren. Seine exzellenten Netzwerke werden unsere Interessenvertretung erweitern und unseren politischen Einfluss stärken. Aus seiner Zeit als Bundestagabgeordneter und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion verfügt er über mannigfache Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern, die er für den BVK nutzen wird.

Das Verhältnis zu anderen Vermittlerverbänden ist nicht immer einfach. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?

Heinz: Die einzelnen Vermittlerverbände vertreten teilweise unterschiedliche Vermittlergruppen, insoweit kann es hier hin und wieder zu Kontroversen kommen. Das ist aber wie in einer guten Familie. Alle Verbände eint das Ziel, die Interessen der Vermittler gegenüber der Politik und den Medien zu vertreten und der Öffentlichkeit die volkswirtschaftliche und sozialpolitische Bedeutung des Berufsstandes vor Augen zu führen. Dem BVK als mitgliederstärksten Vermittlerverband obliegt hier eine Führungsrolle in der „Verbändefamilie“.

In ihrem Vortrag haben Sie darauf hingewiesen, wie knapp die Branche an einem zumindest partiellen Provisionsverbot vorbeigeschrammt ist. Welchen Einfluss hatte der BVK darauf, dies zu verhindern?

Heinz: Der BVK hat seine exzellenten Kontakte zu Europaabgeordneten sowie zum europäischen Dachverband der Vermittler Bipar aktiviert, um die EU-Parlamentarier davon zu überzeugen, dass ein Junktim Unabhängigkeit und Provisionsvergütung absurd ist.

Durch unsere zahlreichen und teilweise auch mühevollen Gespräche konnten wir bei vielen Parlamentariern im Econ-Ausschuss einen Umdenkprozess initiieren, der letztlich für die Vermittlerinteressen konstruktiv und erfolgreich war. Auch Kontakte zum damaligen Bundesfinanzminister Christian Lindner und sein Brief an die EU-Kommission sind hier zu nennen.

Sie kämpfen seit Jahren gegen ein wie auch immer geartetes Provisionsverbot. Was halten Sie eigentlich von anderen Vergütungsmethoden?

Heinz: Ich bin für einen fairen Wettbewerb aller Vergütungssysteme. Der Markt beziehungsweise die Kunden entscheiden, wie sie die Vermittlungsleistung honorieren, ob mit in der Versicherungsprämie eingeschlossener Provision oder mit einer Honorarzahlung.

Dass sich das Provisionssystem seit nunmehr über hundert Jahren bewährt hat und breit akzeptiert ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass es die Kunden schätzen und es für sie unkompliziert ist. Außerdem hat es auch eine soziale Komponente: Auch Geringverdiener können sich eine qualifizierte Beratung leisten, ohne gleich einen 150-Euro-Stundensatz oder mehr bezahlen zu müssen.

Kunden verlangen von Vermittlern heutzutage immer mehr Dienstleistungen. Wären Servicepauschalen, mit der Vermittler bereits vereinzelt arbeiten, darauf eine flächendeckende Antwort?

Heinz: Die Provisionsvergütung hat ja gerade den Vorteil, dass sich Kunden um nichts mehr kümmern müssen und wissen – wenn sie einen Versicherungsvermittler mit der Besorgung des Versicherungsschutzes beauftragen – dass auch die nachvertragliche Beratung und Aktualisierung des Vertrages sowie eine eventuelle Betreuung im Schadensfall durch die Prämienzahlung abgegolten sind.

Dennoch haben Sie recht, dass das Anspruchsniveau der Kunden gestiegen ist, und deshalb sollten wir in der Branche durchaus darüber nachdenken, wie Servicepauschalen aussehen könnten und für welche konkreten Dienstleistungen sie gelten sollen. Die Kosten hierfür könnten sich auch die Versicherer zusammen mit den Kunden teilen.

Sie haben zuletzt mit einem Rechtsgutachten den Blick auf Finfluencer und deren Nicht-Regulierung gelenkt. Manche Versicherer-Vorstände teilen ihre Befürchtungen hier nicht. Gibt es auch Chancen durch strategische Partnerschaften mit Corporate Influencern?

Heinz: Wir differenzieren: Es gibt Finfluencer, die für die Finanzbildung gerade unter den jüngeren Menschen eine wichtige Rolle spielen und die Funktionsweise von Versicherungen und den verschiedenen Assetklassen eingängig und leicht verständlich erklären. Mit diesen ist sicherlich eine Zusammenarbeit sinnvoll, um Zielgruppen anzusprechen, die sonst nur schwer erreichbar sind.

Es gibt aber auch solche Finfluencer, die Gelegenheiten zum Vertragsabschlüssen geben und dafür Tippgeber-Vergütungen erhalten oder gar aktiv Wertpapiere, Kryptowerte oder Versicherungen vermitteln und dafür Provisionen von den Produktgebern erhalten. Diese sehen wir sehr kritisch und würden mit ihnen auf gar keinen Fall eine Partnerschaft eingehen.

Sie beklagen in der Vermittlerschaft fehlende Solidarität. Woran machen Sie das fest und warum bräuchte es mehr davon?

Heinz: Es ein allgemeiner Eindruck von mir, dass die Vermittlerschaft heutzutage stärker motiviert werden muss, um zum Beispiel an wichtigen Veranstaltungen teilzunehmen und kontinuierlich mitzuarbeiten. Früher war die Vermittlerschaft motivierter, sich für die eigenen berufsständischen Interessen zu engagieren. Man war eher bereit auf den einen oder anderen freien Abend zu verzichten und stattdessen einen Vermittlerstammtisch oder etwas Ähnliches zu organisieren. Das ist in den letzten Jahren irgendwie verloren gegangen.

Wir müssen auch mehr Überzeugungsarbeit gegenüber unseren Mitgliedern leisten, um sich in den BVK einzubringen. Schließlich ist der BVK ein großer Solidaritätsverband für Vermittler aller Vertriebswege, der alle relevanten Themen der Vermittlerbranche aufgreift und im Interesse der Vermittler in die Politik, Gesellschaft und in die Öffentlichkeit spielt.

Für das schlechte Branchenimage machen Sie Medienberichterstattung verantwortlich, verweisen aber auch auf Auswüchse, die die Assekuranz selbst zu verantworten hat. Warum spielen alte Geschichte wie die Exzesse von Strukturvertrieben oder die Ergo-Party in Budapest auch heute noch so eine Rolle?

Heinz: Diese Wahrnehmung kann ich so nicht bestätigen. Denn im Nahbild der Kunden genießen die Versicherungsvermittler eine hohe Akzeptanz und viel Vertrauen. Beim Fernbild dominieren aber leider noch Klischees und Vorurteile. Und gerade die lassen sich bekanntermaßen nur schwer und mit viel und ausdauernder Überzeugungsarbeit korrigieren. Das ist Bohren dicker Bretter.

Doch der BVK arbeitet mit viel Ausdauer dagegen und hat schon vor über zehn Jahren ein Berufsbild für Versicherungsvermittler etabliert, das ein Anspruch auf Qualifikation, Weiterbildung sowie eine Orientierung am freien Unternehmertum sowie der Ethik des ehrbaren Kaufmanns erhebt. Darauf verpflichten sich alle BVK-Mitglieder. Außerdem initiierte der BVK die Gründung des Vereins Ehrbare Versicherungskaufleute und berät den Verein über seine Mitgliedschaft im Beirat. Sie sehen: Wir arbeiten gegen alte Klischees und überkommene Vorurteile, und das sehr ausdauernd.

Wie bewerten Sie den Start der neuen Bundesregierung?

Heinz: Die neue Bundesregierung ist mit viel Verve gestartet und will dieses Land wieder zur Prosperität und einem gefragten internationalen Player machen. Außerdem will sie tragfähige Impulse für die private und die betriebliche Altersvorsorge setzen. All das begrüßen wir und wünschen uns, dass hier zügig tragfähige und nachhaltig wirksame Reformen auf den Weg gebracht werden.

Welches Reformvorhaben in der privaten Altersvorsorge ist aus Ihrer Sicht besonders dringlich?

Heinz: Die Reform der Riester-Rente ist vordringlich. Der Bestand an Riester-Verträgen geht schon seit Jahren zurück und es gibt nur noch 15,5 Millionen Verträge, wobei viele davon nicht mehr bespart werden. Die Gründe dafür kennen wir alle: Umständliches Zulageverfahren, zu viel Bürokratie, zu enger Förderkreis und dann noch starre Garantiezusagen, die flexiblere und renditestärkere Anlagemöglichkeiten verhindern.

Seit der Reform von 2002 hat keine Bundesregierung eine Reform der privaten Altersvorsorge mehr durchgeführt, obwohl die Finanznöte der gesetzlichen Rentenversicherung durch die demografische Entwicklung immer akuter werden und sich durch die nahende Verrentung der Babybommer-Generation noch einmal vergrößern werden.

Daneben müsste dringend ein Regulierungsmoratorium für unseren Berufsstand erfolgen und erst einmal die Wirkung der in letzten Jahren in Kraft getretenen Gesetze evaluiert werden, bevor wieder neue verabschiedet werden. Denn unser Berufsstand ächzt schon sehr unter der Last der bestehenden Regulierung.