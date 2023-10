Teilen

2023 und 2024 BVK setzt sich strategische Priorität

In diesem und im kommenden Jahr wolle man sich strategisch auf europäische Regulierungsthemen fokussieren, kündigt der BVK an. Dazu haben Verbandsvertreter zuletzt auch in Brüssel vorgesprochen. Was man beim BVK genau vorhat, steht hier.