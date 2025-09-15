Der Wechsel von der Ausschließlichkeit in einen anderen Vertriebsweg ist laut BVK-Befragung für 13,6 Prozent ein Thema – ein klarer Anstieg. Die meisten wollen Makler werden.

Die Bereitschaft von Versicherungsvertretern, ihren Status zu wechseln, hat laut der aktuellen Strukturanalyse des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) zugenommen. Der Interessenverband ermittelte in seiner alle zwei Jahre durchgeführten Untersuchung einen Gesamtanteil von 12,6 Prozent wechselbereiter Vermittler – gegenüber 10,1 Prozent in der vorangegangenen Studie.

Methodisches Vorgehen der Untersuchung

Die Analyse „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2025“ basiert auf einer Online-Befragung, die zwischen Februar und Juli durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 1.440 verwertbare Fragebögen ausgewertet, wobei 90,8 Prozent der Teilnehmer als Einfirmenvertreter registriert sind, 5,1 Prozent als Versicherungsmakler und 4,1 Prozent als Mehrfachvertreter. Dadurch bildet sich ab, dass der BVK trotz des Anspruchs alle Vertriebswege zu repräsentieren, vor alle Sprachrohr des Ausschließlichkeitsvertriebs ist.

Einfirmenvertreter mit steigender Wechselneigung

Bei den Einfirmenvertretern registrieren die Studienautoren Matthias Beenken und Lukas Linnenbrink von der Fachhochschule Dortmund in Sachen Wechselbereitschaft einen Anstieg von 10,9 auf 13,6 Prozent, den zweithöchsten Wert der letzten acht Studienauflagen. Lediglich der Höchstwert von 13,8 Prozent aus der Untersuchung 2014/2015 wurde knapp verfehlt.

Die BVK-Analyse zeigt, dass mehr als 60 Prozent der abwanderungsbereiten Einfirmenvertreter in den Maklerstatus wechseln möchten. Etwa ein Fünftel plant, bei einem anderen Versicherer als Ausschließlichkeitsvertreter tätig zu werden, während für jeden Sechsten der Mehrfachvertreterstatus eine Option darstellt.

Deutliche Unterschiede zwischen Versicherungsunternehmen

Die Untersuchung weist erhebliche Unterschiede in der Wechselbereitschaft zwischen den einzelnen Gesellschaften aus. Unter den Konzernen mit mindestens 25 teilnehmenden Vertretern führt die Ergo mit knapp über einem Fünftel wechselbereiter Vertreter (zehn von 47). Jeweils rund ein Sechstel der Befragten zeigt sich bei der Allianz (101 von 571) und Hansemerkur (vier von 25) wechselbereit.

Die niedrigsten Werte ermittelt die Studie für die Württembergische (8,1 Prozent), die LVM mit 5,0 Prozent und die Öffentlichen Versicherungen Oldenburg (2,4 Prozent). Grundsätzlich muss die Aussagekraft der Ergebnisse aber wegen der niedrigen Teilstichprobe infrage gestellt werden.

Quelle: BVK-Strukturanalyse 2025 (Basis: mindestens 25 teilnehmende Vermittler pro Unternehmen)

Motive für Wechselwunsch

Laut BVK-Analyse nennen 83,1 Prozent der wechselwilligen Vermittler als Hauptmotiv eine „höhere Zufriedenheit mit der täglichen Arbeit“. Ein „höherer Betriebsgewinn“ wird von 52,0 Prozent der Befragten angegeben, während „weniger Vertriebsdruck“ für 51,4 Prozent relevant ist.

Die Studienautoren schreiben dazu: „Wenn Vertreter einer Gesellschaft verstärkt eine höhere Zufriedenheit oder weniger Vertriebsdruck nennen, sollte sich das Unternehmen Gedanken machen über die Arbeitsbedingungen in seiner Ausschließlichkeit.“ Bei dem Wunsch nach einem höheren Betriebsgewinn könnten laut BVK-Analyse die Bestandsgrößen oder auch die Produkte und Prämienniveaus hinderlich sein.