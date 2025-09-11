Trotz leicht wachsender Umsätze machen einigen Vermittlern überdurchschnittlich steigende Kosten Sorgen. Auch der Regulierungsdruck bleibt laut des Branchenverbands BVK hoch.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hat eine umfassende Strukturanalyse der Vermittlerbranche vorgelegt. Grundlage war eine Online-Befragung im erstem Halbjahr 2025, an der 1.440 Vermittler teilnahmen.

Befragung fast nur unter AO-Vermittlern

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag dabei bei 51 Jahren. Von den Befragten gehören 91 Prozent der Ausschließlichkeit an, Makler machen fünf Prozent Anteil und Mehrfachvertreter vier Prozent aus, so der Verband. Diese Verteilung dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass der BVK traditionell als Interessenvertreter des Ausschließlichkeitsvertriebs gilt.

Die Untersuchung findet im zweijährigen Turnus statt und erfolgte in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern Matthias Beenken und Lukas Linnenbrink von der Fachhochschule Dortmund. Untersucht werden unter anderem Aspekte der demografischen Struktur, Einkommenssituation, Altersentwicklung und die Bereitschaft zum Vertriebswechsel. Daneben liefert die Strukturanalyse Auskünfte zu den wirtschaftlichen Kenngrößen und unternehmerischen Strukturen der Betriebe.

Überschaubares Wachstum

In einer aktuellen Mitteilung liefert der BVK allerdings nur wenige Zahlen aus der 160-Seiten-starken Untersuchung. Eine Erkenntnis: Die Einnahmen stiegen im Vergleich zur vorherigen Befragung – je nach Vertriebsweg – zwischen rund zwei Prozent bei Mehrfachvertretern und fast vier Prozent bei Maklern. Der Exklusivvertrieb liegt mit knapp drei Prozent im Mittelfeld, punktete aber im Fünfjahresvergleich mit einem Gewinnplus von 3,8 Prozent und einem Umsatzwachstum von sechs Prozent. Wie hoch der Durchschnittsumsatz pro Betrieb ist, bleibt unklar.

„Insbesondere in Sachversicherungssparten profitierten die Vermittler von der Inflation, so unter anderem in der Gebäude- und der Kfz-Versicherung“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. „Hier hat die Teuerung am Bau und die Schadeninflation zu deutlich steigenden Bestandsprämien geführt. Deshalb berichten alle drei Vertriebswege über eine Steigerung ihrer Sachbestände von über fünf Prozent im zurückliegenden Jahr.“

Kostenersteigerung belastet viele Vermittler

Doch die Kosten sind laut Analyse mit vier Prozent schneller gestiegen als die Einnahmen. Deshalb haben laut BVK 26 Prozent der Vermittler ein „Kostenproblem“, weil die Einnahmen gefallen oder gleich blieben sind, während die Kosten stiegen. 57 Prozent berichten von einer „einigermaßen ausgeglichenen“ Entwicklung.

Leicht gestiegen ist auch die Wechselbereitschaft im Exklusivvertrieb um 3 Prozentpunkte auf einen Anteil von 13,6 Prozent. Dabei können sich 61 Prozent der Wechselwilligen vorstellen, Makler zu werden.

Mitarbeiter als Umsatzbringer

Mitarbeiter sind ein entscheidender Wachstumstreiber, so die Autoren der BVK-Strukturanalyse. Es bestehe ein klarer Zusammenhang zwischen Personalstärke und betrieblichem Umsatz. „Eine kluge Arbeitsteilung steigert die Abschlussproduktivität und damit auch den Gewinn – vorausgesetzt, die Betriebsleitung verfügt über das nötige Führungswissen“, sagt Beenken. „Rechnerisch bringt jeder zusätzliche Mitarbeitende knapp 69.000 Euro mehr Umsatz.“

Insgesamt zeige sich der klassische Versicherungsvertrieb weiterhin robust und wirtschaftlich stabil, trotz regulatorischer Herausforderungen – besonders für den Exklusivvertrieb – und ausbleibender Reformimpulse.