BVK hat Vermittlerinnen zu ihren Problemen im Berufsalltag befragt. Vereinbarkeit mit der Familie, fehlender Mutterschutz und mangelnde Sichtbarkeit stehen ganz oben auf der Liste.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie fehlender Mutterschutz für Selbstständige sind die größten Probleme, die Vermittlerinnen laut BVK-Umfrage beschäftigen.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fehlender Mutterschutz, mangelnde Sichtbarkeit: Eine Befragung des BVK unter 200 Vermittlerinnen zeigt, wo der Schuh drückt – und welche Erwartungen an den Verband gestellt werden.

Umfrage zeigt strukturelle Hürden

Als größte Herausforderung im Berufsalltag nannten 60 Prozent der Teilnehmerinnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Knapp dahinter folgten Selbstmarketing und Sichtbarkeit (59 Prozent), Anerkennung im Markt und bei Kunden (57 Prozent), der Zugang zu Führungspositionen (48 Prozent) sowie fehlende Netzwerkmöglichkeiten (47 Prozent).

Besonders deutlich fiel die Einschätzung zur Repräsentation aus: Nur 9 Prozent der Befragten gaben an, dass weibliche Perspektiven im Versicherungsvertrieb ausreichend berücksichtigt werden. 46 Prozent sahen dies nur teilweise erfüllt, 41 Prozent verneinten es klar.

Mutterschutz für Selbständige als zentrales Anliegen

Besonders dringlich ist laut Umfrage das Thema Mutterschutz für Selbständige: 44 Prozent der Befragten waren nach eigenen Angaben in der Vergangenheit davon betroffen. Genannt wurden wirtschaftlicher Druck durch laufende Fixkosten, Einkommensausfall, fehlende Vertretungsregelungen, die Fortführung des Bestands sowie die mangelnde gesetzliche Absicherung als Selbstständige.

Die Umfrage ist Auftakt der Initiative „Frauen. Vertrieb. Zukunft.“, mit der der BVK weibliche Perspektiven stärker einbeziehen und die Rahmenbedingungen für Vermittlerinnen verbessern will. Weitere genannte Handlungsfelder sind Nachwuchsförderung, politische Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit.

BVK bereits politisch aktiv

Beim Thema Mutterschutz für Selbstständige ist der BVK nach eigenen Angaben bereits aktiv geworden: Gemeinsam mit anderen Verbänden erarbeitete er ein Positionspapier und leitete es an die Politik weiter. Am 22. April 2026 nahm der Verband an einer Anhörung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend teil und verwies dabei auf die Umfrageergebnisse als politischen Handlungsauftrag.