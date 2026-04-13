Die ARD rechnet vor, wie viel Provisionen Sparer kosten. Der BVK nennt das eine Verunglimpfung. Doch die Interessen der Vermittler stehen politisch derzeit nicht hoch im Kurs.

Es war wohl das Aufregerthema der vergangenen Tage. Ein Bericht der ARD-Finanzredaktion mit dem Titel „Wie viel Vermögen man durch Provisionen verliert“, die auf der Online-Seite der „Tagesschau“ veröffentlicht wurde, empörte die Vermittlerschaft. Jetzt legt der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) nach und spricht von einer pauschalen Verunglimpfung von Versicherungsvermittlern. Gleichzeitig wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk für eine „ideologische Zuspitzung“ kritisiert.

Der Beitrag thematisierte, wie hohe Provisionszahlungen bei der Altersvorsorge und Finanzberatung das Endvermögen von Sparern mindern können. Mehrfach wurde die Honorarberatung die verbraucherfreundlichere Alternative zur klassischen Provisionsberatung dargestellt.

Vorwurf an die „Tagesschau“: „Fernab jeder Realität“

Diese Darstellung weist der BVK in einer Stellungnahme vehement zurück. Sie sei „einseitig, methodisch sehr fragwürdig und Teil einer ideologisch geprägten Kampagne gegen den provisionsbasierten Beratungs- und Vermittlungsmarkt“. Laut BVK handelt es sich bei dem dargestellten Vermögensverlust in Höhe von zehntausenden Euro um theoretische Modellrechnungen mit unrealistischen Annahmen, die mit der gelebten Beratungspraxis in Deutschland nichts zu tun hätten.

Zum Tagesschau-Beitrag sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz: „Was hier als journalistische Aufklärung verkauft wird, ist in Wahrheit eine pauschale Verunglimpfung aller qualifizierten Vermittlerinnen und Vermittler. Die Tagesschau konstruiert ein Schreckensszenario, das auf Rechenmodellen aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm basiert – fernab jeder Realität in der persönlichen Beratung vor Ort.“

Der BVK kritisiert weiter, dass im Beitrag nicht zwischen schlechter Beratung und dem legitimen, gesetzlich streng regulierten Provisionssystem differenziert werde. Stattdessen entstehe der Eindruck, Provisionen seien per se schädlich – eine These, die aus BVK-Sicht weder rechtlich noch empirisch haltbar ist, zumal die Vermittlervergütung nur einen Teil der Vertragskosten ausmache.

BVK sieht ideologischen Kampf gegen Provisionsverbot

„Wer Provisionen dämonisiert, verschweigt bewusst, dass Millionen Menschen in Deutschland hochqualifizierte Beratung in Anspruch nehmen, weil sie für eine Honorarberatung nicht mehrere tausend Euro auf den Tisch legen können“, so Heinz. „Das ist – gerade im Hinblick auf Geringverdiener – sozialpolitisch zynisch und fachlich unredlich. Zudem wurde auch nicht gegengerechnet, wie Honorare über Jahrzehnte hinweg zu Vermögensverlusten führen, weil sie schon vorher dem Altersvorsorgekapital entzogen wurden.“

Nach Auffassung des BVK fügt sich der Beitrag nahtlos in eine seit Jahren geführte Kampagne selbsternannter Verbraucherschützer ein, die ein allgemeines Provisionsverbot durchsetzen wollen. Dabei würden systematisch bereits heute bestehende Regulierungen für Vermittler ignoriert.

Vermittlerverband sieht sich selbst als Verbraucherschützer

Die aktuelle Stellungnahme kommt wenig überraschend. Der Verband betont bei fast jedem kommunikativen Anlass das berufliche Selbstverständnis seiner Angehörigen. Der Interessenverein vertritt als Berufs- und Wirtschaftsverband über 40.000 selbständige Versicherungs- und Bausparkaufleuten in Deutschland. Der überwiegende Teil der Mitglieder gehört dem Ausschließlichkeitsvertrieb an.

Das berufliche Leitbild ist geprägt von dem des ehrbaren Kaufmanns und der Rolle des Vermittlers als qualifiziertem, verantwortungsbewusstem Berater und Unternehmer. Immer wieder spricht der BVK im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Vermittlern von aktivem Verbraucherschutz und deren sozialpolitischen Rolle. Beim Provisionsthema kämpft der Verband seit Jahren auf europäischer wie nationaler Bühne vehement gegen jegliche Änderung.

BVK kämpft – und verliert

Doch bei der Debatte um die Altersvorsorgereform setzten sich zuletzt diejenigen durch, die den Begriff Verbraucherschutz auch im Namen tragen. Dabei konnte der BVK trotz intensiver Lobbyarbeit in Sachen Vermittlerinteressen wenig bewirken. In einer öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss war die Vermittlerseite nur durch den Bundesverband Deutscher Vermögensberater, der der DVAG nahesteht, vertreten, die Verbraucherzentralen dafür umso stärker durch den Bundes- und einen Landesverband.

Im abschließenden Gesetzestext standen alle die Punkte drin, die der BVK zuvor kritisiert hatte und zu verhindern hoffte: Kostendeckel, Zillmerverbot, Beratungsverzicht beim Standardprodukt.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband, die beim Gesetzgebungsverfahren eine wichtige Rolle spielte und die der BVK wiederholt kritisierte, wollte einen Fragenkatalog von DAS INVESTMENT Versicherungen unter anderem zum Selbstverständnis des Vermittlerverbands im Verbraucherschutz aus Kapazitätsgründen nicht beantworten.