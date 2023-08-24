DIHK-Vermittlerregister Nachwuchsförderung: Wie Brancheninitiativen den Vermittlerschwund stoppen wollen

Der demografische Wandel ist auch unter Versicherungsvermittlern bemerkbar: Der Altersschnitt steigt – der Anteil der unter 35-Jährigen fällt kaum ins Gewicht. Das soll sich nach Ansicht von Branchenvertretern jetzt ändern. Aktueller Anlass sind neue Daten aus dem Versicherungsvermittlerregister.

Junge Berufstätige beim Networking: Die kürzlich veröffentlichte BVK-Strukturanalyse zeigt, dass der Anteil der unter 35-Jährigen bei Deutschlands Vermittlern bei gerade einmal 6,6 Prozent liegt.

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Michael H. Heinz © BVK

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) macht sich ernste Sorgen um die Zukunft der von ihm vertretenen gebundenen Versicherungsvertreter hierzulande. Denn deren Zahl ist allein seit Jahresbeginn um 6.816 gesunken, zitiert der Interessenverband der selbständigen Versicherungs- und Bausparkaufleute in Deutschland aus aktuell veröffentlichten Daten der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Demnach zum Ende des zweiten Quartals 2023 genau 103.156 gebundene Versicherungsvertreter im DIHK-Vermittlerregister registriert.

Zahl der Versicherungsvertreter im Sinkflug

„Das sind aufs Jahr gerechnet über 6 Prozent weniger“, kommentiert BVK-Präsident Michael H. Heinz den „Sinkflug“ bei den Einfirmenvertretern nach Paragraf 34d Absatz 7 Nummer 1 der Gewerbeordnung. Um weitere 2 Prozent sank die Zahl der Vertreter eines oder mehrerer Anbieter mit Erlaubnis nach Paragraf 34d Absatz 1. „Das ist ein deutlicherer Rückgang der Zahlen im Vergleich zur Vorperiode, steht aber in der jahrelangen Kontinuität des Vermittlerschwunds seit 2011, als insgesamt noch über 263.000 Versicherungsvermittler registriert waren.“

„Heute sind es ohne die produktakzessorischen Vertreter, Makler und Honorarberater gerade einmal 183.055. Das sind rund 30 Prozent weniger“, so Heinz weiter. „Dieser Schwund ist eine Folge der immer weiter getriebenen Regulierung und überbordenden Bürokratie, die unseren Berufsstand einschnüren. Deshalb plädiert der BVK für ein Moratorium und für eine Überprüfung der Wirksamkeit der bestehenden Gesetze und Verordnungen, bevor wieder neue erlassen werden.“ Damit erneuert er seine gleichlautenden Forderungen vom Jahresbeginn.

Zudem zeigt auch die kürzlich veröffentlichte BVK-Strukturanalyse, dass die durchschnittliche Altersstruktur der Vermittler mit 51 Jahren wieder ein Stück weit gestiegen ist, während der Anteil der unter 35-Jährigen nur bei 6,6 Prozent lag. „Trotz zuletzt leicht steigender Gewinne ist offenbar zu wenig Nachwuchs bereit, sich den immer komplexeren Bedingungen durch die zunehmende Regulierung auszusetzen“, legt der Verbandspräsident seine Interpretation der im langfristigen Trend immer weiter zurückgehenden Einträge im Versicherungsvermittlerregister dar.

Marco Seuffert © BVK

Doch: „Wir versuchen mit den BVK-Junioren dieser Entwicklung entgegenzuwirken“, erklärt Heinz. In dieser Organisation sollen sich alle Versicherungsvermittler im Alter unter 35 Jahren – mit und ohne eigenen Agenturbetrieb beziehungsweise Maklerbüro – zusammenfinden. Das gemeinsame Ziele der Junioren ist es, Kontakt zu den „alten Hasen“ im Verband aufzubauen, auch um sich als potenzielle Nachfolger zu präsentieren. Verantwortlich für diese Networking-Initiative ist im BVK-Präsidium Marco Seuffert, Juniorenbeauftragter und Vizepräsident des BVK.

Vermittlerbranche fördert den Nachwuchs

Auch für die Veranstalter des Jungmakler Award geht es nach eigenen Angaben derzeit um nicht weniger als die „Zukunft der Branche“. Seit inzwischen zwölf Jahren schließen sich unterschiedliche Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft zusammen, um aussichtsreiche Nachwuchskräfte im Versicherungsvertrieb zu fördern. Die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs werden wieder auf der Branchenmesse DKM in Dortmund gekürt. In das Finale des Branchenwettbewerbs haben es 13 junge Unternehmer geschafft, berichten die Initiatoren aktuell.