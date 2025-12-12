BVK zeichnet 3 Versicherer für faire Partnerschaft aus
Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hat sein Fairness-Rating für Versicherungsvertreter veröffentlicht. Die LVM Versicherung erhielt das Prädikat „Exzellent“, die Bayerische und die Continentale wurden mit „Sehr gut“ bewertet.
Online-Befragung und Management-Audit
Seit 2009 beurteilt der Verband jedes Jahr die Beziehungen zwischen Exklusivvertretern und ihren Unternehmen. Das Rating bewertet die Vertriebspolitik, Provisionen und Leistungen der Versicherer sowie deren Vermittlerunterstützung, Innendienstservice und Kundenorientierung. Grundlage ist eine Online-Befragung der Agenturen, ergänzt um ein Management-Audit. Details zu den wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden werden nicht mitgeteilt.
Ein paritätisch besetzter Expertenbeirat soll indes die Unabhängigkeit des Ratings garantieren. Ihm gehören Vertreter des BVK, des Arbeitskreises Vertretervereinigungen der Deutschen Assekuranz (AVV), der Wissenschaft sowie des Marktforschungsunternehmens Sirius Campus an. Versicherer, die besonders gut abschneiden, bekommen vom BVK das Siegel „Fairer Versicherungspartner“.
Die Siegel sind für die Unternehmen laut BVK nicht kostenpflichtig, die Teilnahme am Rating-Verfahren allerdings schon.