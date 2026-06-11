Der finale Kompromisstext der EU-Kleinanlegerstrategie ist auf der Zielgeraden. Der BVK begrüßt die Einigung – sieht aber noch Klärungsbedarf beim Maßstab des „Kundennutzens“.

BVK-Präsident Michael Heinz: „Dass ein pauschales Provisionsverbot abgewendet werden konnte, ist ein wichtiges Signal für die Sicherstellung einer flächendeckenden Beratung der Verbraucher“.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) wertet die jüngsten Entwicklungen bei der europäischen Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy, RIS) als wichtigen Erfolg für die Vermittlerbranche. Nachdem der Ausschuss der Ständigen Vertreter (COREPER II) am 5. Juni 2026 den finalen Kompromisstext gebilligt hat, steht das Regelwerk kurz vor seiner formalen Verabschiedung.

Ein ursprünglich diskutiertes generelles Provisionsverbot ist nicht Teil der Einigung. Vergütungen bleiben zulässig, sofern sie den Kundeninteressen nicht entgegenstehen und einen konkreten Nutzen bieten. Ergänzend wird ein europaweiter Anreiztest – der sogenannte „Inducement Test“ – eingeführt, der dies sicherstellen soll.

„Dass ein pauschales Provisionsverbot abgewendet werden konnte, ist ein wichtiges Signal für die Sicherstellung einer flächendeckenden Beratung der Verbraucherinnen und Verbraucher“, erklärte BVK-Präsident Michael Heinz in einer Pressemitteilung.

Auch die Europäische Kommission bewertete den Kompromiss laut BVK positiv und will die noch ausstehenden Detailregelungen praxisnah, verhältnismäßig und bürokratiearm umsetzen.

Weiterer Zeitplan

Das Gesetzgebungsverfahren geht nun in die formale Abschlussphase. Die endgültige Verabschiedung wird in einer der kommenden Ecofin-Sitzungen erwartet; die Zustimmung des Europäischen Parlaments im Plenum ist für Mitte September vorgesehen. Die Veröffentlichung der finalen Gesetzestexte soll noch Ende 2026 erfolgen.

Nach Inkrafttreten haben die Mitgliedstaaten voraussichtlich 24 Monate zur Umsetzung; die Anwendung der Regeln erfolgt rund 30 Monate nach Inkrafttreten – womit mit einer Geltung frühestens Ende 2028 zu rechnen ist.

Klärungsbedarf beim „Kundennutzen“

Aus BVK-Sicht wird die konkrete Ausgestaltung des künftigen Maßstabs des „Kundennutzens“ entscheidend sein. Der Verband sieht hier weiteren Klärungsbedarf und hat bereits ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Der BVK will den weiteren Prozess eng begleiten und sich für praktikable Regeln sowie den Erhalt einer flächendeckenden, unabhängigen Beratung einsetzen.

Die jahrelange Debatte um ein mögliches Provisionsverbot im Rahmen der RIS hatte die Branche intensiv beschäftigt. Als die EU-Kommission im Mai 2023 ihren Entwurf vorlegte, war ein mögliches Provisionsverbot zunächst das beherrschende Thema – und der Widerstand aus der Finanzvertriebsbranche entsprechend groß. Nach Abschluss der Trilogverhandlungen im Dezember 2025 war das Provisionsverbot vom Tisch; stattdessen kommen neue Transparenz-, Dokumentations- und Aufsichtspflichten auf Vermittler zu.