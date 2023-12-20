Das Sachwertehaus BVT und das Fintech Gubbi entwickeln gemeinsam Blockchain-basierte Solar-Tokens. Geplant ist eine Emission mit einem Gesamtvolumen in dreistelliger Millionenhöhe.

Das Sachwerthaus BVT und das Fintech Gubbi aus München haben eine Partnerschaft zur Entwicklung von Digital Assets auf der Blockchain für den Bereich der erneuerbaren Energien angekündigt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, ab 2024 institutionellen Investoren, Vermittlern und Privatanlegern Zugang zu Solar-Projekten über blockchain-basierte Digital Assets zu ermöglichen.

BVT plant die Emission von Solar-Tokens mit einem Gesamtvolumen in dreistelliger Millionenhöhe. Gubbi wird die technologische Entwicklung der Tokenisierung leiten und bei den Vertriebsaktivitäten sowie Schulungen von Vermittlern unterstützen. Die Kooperation zielt darauf ab, durch digitale Assets die Vorteile schneller Abwicklungsprozesse und kleiner Stückelungen zu nutzen.

Die Initiative steht im Einklang mit der bevorstehenden Mica-Regulierung und soll Transparenz und Sicherheit für Anleger bieten.