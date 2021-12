Redaktion 26.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Bye bye New York. Hello Morrisville! Credit Suisse-Banker bangen um ihre Arbeitsplätze im Big Apple

Selbst gestandene Credit-Suisse-Banker zittern jetzt um ihren Arbeitsplatz in New York, weil sie möglicherweise in die Provinz ziehen müssen. Die Credit Suisse folgt damit allerdings bloss einem Industrietrend. Willkommen in Nord-Carolina.