Redaktion 28.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

C-Quadrat Arts Total Return Global AMI Leo Willert: “Aktive Fonds liefern echten Mehrwert”

In einem aktuellen Interview mit Euro am Sonntag erklärt C-Quadrat-Manager Leo Willert, warum er in seinen Dachfonds immer noch überwiegend auf aktiv gemanagte Zielfonds zurückgreift und in welchen Fällen er lieber ETFs einsetzt.