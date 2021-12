C-Quadrat feiert ETF-Premiere

Dieser Index wiederum besteht aus Future-Positionen auf den Euro Stoxx 50 Index: entweder auf fallende Kurse, normal steigende Kurse oder steigende Kurse mit einem Hebel von 1,5 oder sogar 2. Die Positionen richten sich danach, was C-Quadrats hauseigene Trendfolgemodelle vorgeben. Zeigen sie keine klare Richtung an, bleibt der ETF im Geldmarkt.Damit ist der neue C-Quadrat-ETF durchaus in der Lage, den Markt deutlich hinter sich zu lassen. Kurseinbrüche wie 2008 können verhindert oder sogar in Gewinne umgesetzt werden. Der Nachteil: Das Management führt dazu, dass der ETF schwer berechenbar ist. Steigt der Euro Stoxx 50, heißt das noch nicht, dass der C-Quadrat-ETF das auch tut, und umgekehrt. Bei klassischen ETFs ist das dagegen definitiv der Fall.