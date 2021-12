C-Quadrat übernimmt den APM Global Balanced Fund

C-Quadrat hat den APM Global Balanced Fund von der Semper Constantia Invest GmbH übernommen. Als die neue KAG des Fonds ist C-Quadrat unter anderem für den Vertrieb des in Deutschland und Österreich zugelassenen Fonds verantwortlich.Der nun in nun C-Quadrat APM Absolute Return umbenannte Fonds wird weiterhin von Günther Kastner von Absolute Portfolio Management (APM) in Wien verantwortet. Kastner managt den Fonds seit Auflegung im November 2000. Anfang 2003 hat er ihn auf ein Absolute Return Konzept umgestellt.