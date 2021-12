C-Quadrat übernimmt Springer-Fonds

Die Wiener Fondsgesellschaft C-Quadrat ist ab sofort für die Verwaltung des Europa-Aktienfonds Springer European Plus (WKN: A0BLU5) zuständig. Bisher nahm die Julius Meinl Investment Gesellschaft dieses Mandat wahr.Das Fondsportfolio wird weiterhin von Gottfried Springer von Springer Investment gemanagt. Der Fonds kann weltweit in Aktien investieren. Der Schwerpunkt liegt auf die europäischen Börsen. Für einzelne Branchengewichte im Fonds gibt es keine Beschränkungen. Mittermann kann dadurch neuen Markttrends schnell folgen.Bis zu 30 Prozent der Mittel wird in Kleinunternehmen investiert. Seit Jahresbeginn erzielte der Fonds eine Rendite von minus 7,3 Prozent, auf Jahressicht sind es minus 4,2 Prozent. Auf Drei-Jahressicht schafft der Fonds ein Plus von 73,4 Prozent.