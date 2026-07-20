C-Quadrat, Natixis, Pyfore und andere Das steckt hinter den Namen der Fondshäuser

Warum Asset Manager heißen, wie sie heißen (2026)
Kaum hat man sich gemerkt, wofür DWS steht, könnte der Name schon wieder Geschichte sein – jedenfalls auf der internationalen Bühne. Der Frankfurter Vermögensverwalter prüft Berichten zufolge eine Rückkehr zu „Deutsche Asset Management“, jenem Namen, den er 2018 zugunsten der drei traditionsreichen Buchstaben aufgegeben hatte. Entschieden ist noch nichts; in Deutschland könnte DWS als Marke erhalten bleiben.
Doch die Debatte zeigt: Namen sind im Asset Management mehr als Etiketten. Sie erzählen von Gründern, Fusionen, Straßen und Schiffen und manchmal davon, dass eine Marke im Ausland schlicht zu wenig erklärt. Warum heißen Asset Manager also, wie sie heißen? Einige prominente Beispiele erklären wir in dieser Fotostrecke.
Daher stammt der Name „7orca Asset Management“
Nein, mit dem Schwertwal haben die Geldmanager aus Hamburg wirklich nicht viel zu tun. Stattdessen ist der Name eine Abkürzung für die erklärten Spezialgebiete:
- Overlay Management (Derivatestrategien, die bestehende Portfolios ergänzen und abrunden sollen)
- Risk (besonderes Augenmerk auf Risikomanagement)
- Currency (spielt auf die Erfahrung mit Währungen an)
- Alpha (das erklärte Ziel: Den Markt zu schlagen, also sogenanntes Alpha erreichen)
- Die 7 davor steht für die sieben Gründungspartner, die 7orca im Jahr 2017 auf die Beine stellten.