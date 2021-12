CAAM-Fonds baut auf indische Infrastruktur

Die Fondsgesellschaft Crédit Agricole Asset Management bietet einen neuen Aktienfonds in Deutschland an, der auf indische Infrastrukturtitel setzt. Ins Portfolio des CAAM India Infrastructure (WKN: A0NFCN) kommen Unternehmen, die auf dem Subkontinent Verkehrs- und Telekommunikationsnetze aufbauen und betreiben oder die Bevölkerung mit Energie und Wasser versorgen.Das Portfolio wird von einem Team unter der Leitung von Ray Jovanovich von Hongkong aus gemanagt. Sein Anlageuniversum besteht aus derzeit 150 Firmen. Für den Fonds werden daraus 35 bis 40 Aktien ausgewählt. Dabei achten die Manager vor allem auf die jeweiligen fundamentalen Unternehmensdaten. Gesamtwirtschaftliche Trends spielen kaum eine Rolle.Anders beim neuen CAAM Funds Emerging Internal Demand (WKN: A0M2G2). Das sechsköpfige Managerteam des Fonds investiert in Unternehmen aus Schwellenländern, die von einer steigenden Binnennachfrage in den Schwellenländern profitieren dürften. Um diese Firmen zu finden, achten die Manager auch auf volkswirtschaftliche Daten, zum Beispiel zu Konsumtrends.Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt jeweils bis zu 4,5 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr bis zu 2 Prozent.