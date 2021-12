Christian Hilmes 23.09.2008 Lesedauer: 1 Minute

CAAM-Fonds setzt auf die aufstrebende Welt

Crédit Agricole Asset Management (CAAM) ist mit einem neuen Schwellenländer-Aktienfonds am deutschen Markt vertreten: Beim Emerging World (WKN: A0M2G2) sind mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Unternehmen aus den Schwellenländern Europas, Asiens, Lateinamerikas und Afrikas investiert. „Die Aussichten auf anhaltend hohe Wachstumsraten in diesen Ländern sind nach wie vor intakt“, erklärt Patrice Lemonnier.