Calamos Investments lanciert den ersten Autocallable-Ucits-ETF. Der Fonds soll monatliche Erträge aus Aktienmarktbewegungen generieren. Was hinter der Strategie steckt.

Autocallable ETFs sind eine neue Anlageklasse, die die Strategie von strukturierten Autocallable-Anleihen in eine tägliche, börsengehandelte Fondsstruktur (ETF) bringt.

Der amerikanische Vermögensverwalter Calamos Investments hat gemeinsam mit der Fondsplattform Waystone einen neuartigen börsengehandelten Indexfonds aufgelegt. Der Calamos Autocallable Income ETF (ISIN: IE000DHZXD61) ist nach Unternehmensangaben der erste ETF weltweit, der eine sogenannte Autocallable-Strategie im Ucits-Mantel anbietet.

Was steckt hinter der Strategie?

Autocallables sind bankseitig emittierte Schuldverschreibungen, die Anlegern regelmäßige Zinszahlungen leisten und das eingesetzte Kapital zum Laufzeitende zurückgeben – solange ein Referenzindex nicht unter eine festgelegte Barriere fällt. Steigt der Index nach einer einjährigen Sperrfrist in positives Terrain, wird die Schuldverschreibung vorzeitig zurückgezahlt. Die freigewordenen Mittel fließen dann automatisch in neue Schuldverschreibungen.

Der neue Ucits-ETF bildet ein wöchentlich gestaffeltes Portfolio aus mindestens 52 solcher Schuldverschreibungen synthetisch nach – auf Basis des Merqube US Large-Cap Vol Advantage Autocallable Index. Als Swap-Kontrahent fungiert J.P. Morgan.

Die einzelnen Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren, eine Kupon- und Fälligkeitsbarriere von jeweils minus 40 Prozent sowie eine einjährige Sperrfrist. Bei der amerikanischen Schwesternstrategie wurden in 96 Prozent aller Fälle Kupons ausgezahlt; die Barriere wurde lediglich bei 2,8 Prozent der Schuldverschreibungen unterschritten.

Gestaffelte Struktur soll Risiken begrenzen

Die wöchentliche Staffelung der Laufzeiten soll das sogenannte Pin-Risiko reduzieren – also die Gefahr, dass viele Schuldverschreibungen gleichzeitig an ungünstigen Stichtagen auslaufen. Der Referenzindex, der Merqube US Large-Cap Vol Advantage Index, ist auf US-Großkapitalisierungen ausgerichtet und so konzipiert, dass er die bei Autocallables übliche Renditeminderung durch sogenannte Worst-of-Mechanismen vermeidet.

Handel an Londoner Börse und Xetra

Der in Irland domizilierte Fonds wird sowohl als thesaurierende als auch als ausschüttende Anteilsklasse angeboten und ist zunächst an der Londoner Börse sowie der Deutschen Börse Xetra handelbar – in US-Dollar, Euro und britischen Pfund.

Das Vorbild für den neuen Fonds ist der im Juni 2025 in den USA aufgelegte Calamos Autocallable Income ETF (CAIE), der nach Unternehmensangaben ein verwaltetes Vermögen von rund 860 Millionen US-Dollar erreicht hat. Calamos verwaltet insgesamt rund 47 Milliarden US-Dollar.