Von Axa Investment Managers Carmignac holt Wirtschaftsexpertin für den Euroraum

Die französische Anlageverwaltungsgesellschaft Carmignac hat eine neue Wirtschaftsexpertin für den Euroraum. Apolline Menut wird am Standort Paris unter dem Wirtschaftsleiter Raphaël Gallardo arbeiten. Zuvor war Menut für Axa Investment Managers tätig.



Bei dem Vermögensverwalter arbeitete Menut als Volkswirtin für den Bereich wirtschaftliche und politische Entwicklungen im Euroraum. Zu dem Zeitpunkt hatte sie bereits Erfahrung in der Abteilung für europäische Wirtschaftsforschung bei Barclays gesammelt. Ihre berufliche Karriere begann als Forschungsassistentin an der Sloan School of Management des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge.