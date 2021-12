Canada Life erweitert Fondspalette

Zehn neue Fonds hat Canada Life in die Fondspalette für fondsgebundene Versicherungen aufgenommen. Einen Überblick liefert die Tabelle.Canada Life-Kunden stehen die neuen Fonds innerhalb der Basis-Rente Generation basic plus sowie den privaten Rentenversicherungen Flexibler Rentenplan plus und Flexibler Kapitalplan zur Verfügung. Hier können die Versicherten ihr Portfolio bis zu zwanzig Mal im Jahr kostenfrei umschichten.