Personeller Coup: Frederick Krummet wird Mitte November neuer Leiter des Maklervertriebs bei Canada Life. Und Vorstandsmitglied Igor Radović bekommt eine neue Funktion.

Die Canada Life will ihre Maklerbetreuung im deutschen Markt ausbauen und holt dafür Frederick Krummet.

Frederick Krummet wird neuer Leiter des Maklervetriebs des Lebensversicherers Canada Life (Chief Distribution Officer) in Deutschland. Antreten wird er seinen neuen Job allerdings erst am 17. November. Der 45-Jährige kommt vom Konkurrenten Axa.

Die deutsche Niederlassung des Versicherers befindet sich in Köln, geleitet wird das Unternehmen aber aus Irland. Krummet wird dem sogenannten Executive Team von Canada Life beitreten und an die Geschäftsführerin (CEO) Susan Gibson berichten. In seiner neuen Funktion soll er den Ausbau der Maklerbetreuung und der Partnerbeziehungen von Canada Life leiten. Der Posten wird dafür offenbar neu geschaffen.

Lange Karriere bei der Axa

Krummet verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Versicherungsbranche. Bei der Axa hatte er in 15 Jahren unzählige Posten inne und stieg immer weiter auf. Zuletzt war er Leiter des Maklervertriebs bei Axa Deutschland und dort für die Bereiche Leben, Schaden/Unfall und Krankenversicherung verantwortlich sowie Vorstandsmitglied bei der Tochtergesellschaft Axa Easy Versicherung. Der studierte Betriebswirt Krummet ist auch Präsidiumsmitglied des Branchenverbands Bipro.

Gibson sagt: „Makler sind das Herzstück unseres Geschäftsmodells, und diese neue Rolle stellt sicher, dass wir unsere Unterstützung und Services weiterentwickeln, um den Bedürfnissen unserer Partner-Makler und ihrer Kunden gerecht zu werden. Frederick Krummet wird die Agenda von Canada Life im deutschen Markt vorantreiben, in dem wir große Wachstumsmöglichkeiten sehen und neue Marktpotenziale erschließen wollen.“

Zudem wurde bekanntgegeben, dass für Vorstand Igor Radović eine neue Aufgabe vorgesehen ist. Der 53-jährige Österreicher soll als Chief Proposition Officer künftig die Produkt- und Innovationsstrategie des Lebensversicherers leiten.