Interne Besetzung Canada Life mit neuem Vertriebsvorstand

Der Lebensversicherer Canada Life hat mit Igor Radović einen neuen Vertriebsvorstand. Der 51-Jährige soll zukünftig Vertrieb, Produktmanagement und Marketing in einer Funktion als „Commercial Director“ verantworten. Radović ist seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig, zuletzt in der Position eines Direktors Produkt- und Vertriebsmanagement. Die Vorstandsposition wurde nach Nachfrage von DAS INVESTMENT aus strategischen Gründen neu geschaffen, um den Vertriebsthemen zukünftig eine stärkere Stimme im Unternehmen zu verleihen.

Reiner Maklerversicherer

Die Canada Life Assurance Europe hat ihren Hauptsitz im irischen Dublin und gehört zur kanadischen Canada Life Assurance Company. In Deutschland ist Canada Life seit dem Jahr 2000 mit ihrer Hauptniederlassung in Köln sowie mit einer Geschäftsstelle in Neu-Isenburg vertreten.

Die in Deutschland tätige Tochter unterliegt der irischen Aufsicht, daher erfolgt die Berufung von Radović vorbehaltlich der Zustimmung der Central Bank of Ireland. Hauptschwerpunkt der Arbeit des neuen Vorstands soll nach eigenen Angaben die Maklerunterstützung sein. Der deutsche Produktvertrieb erfolgt ausschließlich über unabhängige Versicherungsvermittler.

Susan Gibson, Vorstandsvorsitzende Canada Life Assurance Europe, sagt zu der Personalie Radović: „Sein Fokus liegt auf der Kunden- und Makler-Perspektive. Dies und seine fundierten Kenntnisse des Marktes und bei der Entwicklung von Beratungslösungen haben einen großen Anteil am bisherigen Erfolg von Canada Life in Deutschland und an unseren Zukunftsplänen. Wir sehen eine ständig steigende Nachfrage nach Beratung, und Canada Life will eine Vorreiterrolle dabei einnehmen, diese Nachfrage mit innovativen Lösungen zu befriedigen.“ Gibson selbst ist als Nachfolgerin von Markus Drews auch erst seit April dieses Jahres im Amt der Europa-Chefin.