„Ohne Aktien wird schwer“, steht für Autor Noah Leidinger und Abonnenten seines Podcasts fest. Doch bei ihrer privaten Altersvorsorge nehmen viele Menschen in Deutschland die Chancen von Aktien nicht wahr. Das ergibt eine repräsentative Umfrage der Meinungsforscher von Civey im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life. Demnach gibt es vor allem psychologische Hindernisse, die gegen Aktien zur privaten Altersvorsorge sprechen.

Aktien und Rente: Die Kombi spaltet Deutschland

Quelle: Civey-Befragung im Auftrag der Canada Life, Erhebungszeitraum vom 12. bis 15. Mai 2023; 1.000 befragte Bundesbürger über 18 Jahren, die nicht in Rente oder Pension sind. © Canada Life Deutschland

Nachhaltigkeit ist nur für jeden Dritten wichtig

Ökologische, soziale und gesellschaftliche Gesichtspunkte beachtet nur eine Minderheit bei ihrer privaten Altersvorsorge. Wert legt hierauf nur ungefähr ein Drittel der insgesamt 1.000 Erwachsenen, die nicht in Rente oder Pension sind. Drei Viertel aller Befragten würden für solche Investments keinen Renditeverzicht in Kauf nehmen. Mit mehr als 80 Prozent liegt diese Quote bei den 18–29-Jährigen sogar besonders hoch.

„Wenn es um die Altersvorsorge geht, verschenken die Menschen aus Unsicherheit oder einem Wissensdefizit noch jede Menge Potenzial,“ kommentiert André Meissner, Vertriebschef bei Canada Life in Deutschland. „Gerade langfristig liefern Aktien gute Renditechancen, und das Verlustrisiko nimmt ab. Jetzt kommt es auf die Berater an: Sie können Kunden Möglichkeiten für eine effiziente Altersvorsorge aufzeigen. Und auch beim Thema Garantien, nachhaltiges Investment und bei der Fondsauswahl können sie Hilfestellung geben!“