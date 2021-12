Candriam Bonds Total Return Defensive Candriam legt frischen Anleihenfonds auf

Die Candriam Investors Group legt einen neuen Anleihenfonds auf. Der Candriam Bonds Total Return Defensive setzt auf eine bunte Mischung aus kurzlaufende Anleihen aller Art: Er kann sich Staats- und Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern und auch Währungen flexibel ins Portfolio mischen. An Credit- und Währungsmärkten kann er sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen und seine Duration auch ins Negative verschieben: Eine Spanne von minus 1 bis plus 3 steht ihm dabei zur Verfügung. Derzeit verwaltet er ein Vermögen von 107 Millionen Euro.

Der Candriam Bonds Total Return Defensive will auf Zwei-Jahres-Sicht einen Nettomehrertrag von einem Prozentpunkt gegenüber dem Eonia-Index erwirtschaften – und das bei einer maßvollen Volatilität von unter 2 Prozent. Darüber hinaus kann der Fonds Derivatestrategien anwenden, um eine Mehrrendite zu erzielen und um Marktpositionen abzusichern.

Der Candriam Bonds Total Return Defensive wird von Damien Martin an der Spitze und Nicolas Forest und Alain Péters als Co-Managern verwaltet. Die drei Portfoliomanager erhalten Unterstützung durch ein 30-köpfiges Expertenteam, das Expertise in den Bereichen Staatsanleihen, Hochzinsanleihen, Investmentgrade-Unternehmensanleihen und Emerging-Market-Anleihen (Lokal- und Fremdwährungstitel) beisteuert.

Nicolas Forest, globaler Leiter Anleihen bei Candriam, kommentiert die Fondsauflage: „Die Bedingungen für Anleiheinvestitionen sind zurzeit zwar nicht ideal – die Renditen sind niedrig, die Zinsen steigen und die Liquidität ist gering. Dennoch halten wir den Candriam Bonds Total Return Defensive für eine geeignete Kurzläuferlösung für Investoren.“

Candriam ist der europäische Ableger von New York Life Investment Management (NYLIM). Die Gesellschaft verwaltet 108 Milliarden Euro Vermögen in unterschiedlichen Anlageklassen. Mit 35,2 Milliarden Euro investiert Candriam rund ein Drittel seines verwalteten Vermögens in Anleiheprodukten.