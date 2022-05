Nachhaltigkeit Candriam erweitert ESG-Teams

Candriam erweitert seine Teams für ESG-Entwicklung und nachhaltige Investments mit vier Mitarbeitern:

Marouane Bouchriha wird künftig die Klimaschutzstrategie von Candriam zusammen mit Vincent Meuleman verwalten. Bevor Bouchriha zu Candriam kam, war er Co-Manager der Klimastrategien bei Edmond de Rothschild.

David Czupryna verwaltet nun als leitender Fondsmanager die Kreislaufwirtschaftsstrategie. Zuvor war Czupryna als Leiter für die ESG-Entwicklung bei Candriam tätig. Er kam 2018 von Sycomore Asset Management zu dem Vermögensverwalter. Dort konzentrierte er sich auf den Ausbau der ESG-Strategien in deutschsprachigen Ländern. Weiter Stationen in seinem Lebenslauf waren bei Erste Asset Management und bei BNP Paribas in London.

Alexandra Russo bekleidet die neu geschaffene Rolle als Leiterin für das ESG-Kunden-Portfoliomanagement in den USA und Großbritannien. Sie kommt nach zehn Jahren Tätigkeit als Produkt- und Nachhaltigkeitsspezialistin bei Allianz Global Investors zu Candriam.

Auch Marie Niemczyk wird Leiterin für das ESG-Kunden-Portfoliomanagement in Paris. Sie ist seit 2018 für den Vermögensverwalter tätig und verantwortete als Leiterin für Versicherungsbeziehungen den Kontakt zu institutionellen Kunden. Bevor sie 2018 zu Candriam stieß, war Niemczyk für institutionelle Strategien und Entwicklung bei Axa Investment Managers in Paris verantwortlich.