Azhar Cheema heuert als Verkaufsleiter bei Candriam an. Damit erweitert der europäischen Asset Manager sein Vertriebsteam für das institutionelle Geschäft in Deutschland. Cheema wird von Frankfurt am Main aus arbeiten.

Cheema kommt von dem Vertriebsteam für institutionelle Kunden des Assetmanagers der Danske Bank und betreute bislang Kunden in Deutschland und Österreich. Vor dieser Zeit war er mehrere Jahre im Vertrieb bei Oddo Asset Management in Frankfurt am Main und Paris tätig, bevor er intern in den institutionellen Vertrieb bei Oddo BHF Asset Management in Düsseldorf wechselte.

>> Fonds von Candriam im Überblick

Mit Finanzen, Investments und der Börse kam der gebürtige Frankfurter bereits während seines Studiums in Berührung, als er fünf Jahre lang bei der ARD-Börsenredaktion in Frankfurt am Main arbeitete. Cheema studierte Business Administration mit einer Spezialisierung im Bereich Finance und ist Diplomkaufmann. Neben Deutsch spricht er Englisch, Französisch und Urdu, die National- und Amtssprache Pakistans als Muttersprache.