Die Märkte für Unternehmensanleihen präsentieren sich zum Jahresbeginn 2026 als komplexes Terrain. Niedrige Spreads, makroökonomische Unsicherheit und folglich eine klare Präferenz der Anleger für Qualität prägen das Investment-Umfeld. Nicolas Jullien, Global Head of Fixed Income, und Patrick Zeenni, Head of Investment Grade & Credit Arbitrage, über die Strategien, die bei Candriam im aktiven Management von High Yield und Euro Corporate Bonds zum Einsatz kommen.

DAS INVESTMENT: Herr Jullien, geben Sie uns doch bitte einen Einblick in die Mechanik des Candriam Bonds Global High Yield.

Nicolas Jullien: Unsere Herangehensweise besteht in einem konzentrierten Bottom-up-Ansatz, der von makroökonomischen Filtern begleitet wird. Wir wählen bewusst nur 50 bis 100 Emittenten aus, um eine klare Überzeugung zu haben. Besonders im aktuellen Umfeld – Spread-Niveaus nahe historischer Tiefstände – kommt es auf selektive Titelauswahl an. Wir setzen auf BB- und B-Emittenten mit robuster Fundamentalanalyse, betrachten Covenants, Cashflow-Sicherheit und Geschäftsmodellstabilität. ESG-Kriterien fließen ebenfalls ein, wir schließen Kohle, Tabak und kontroverse Waffen aus.

Patrick Zeenni: Starke Zuflüsse und ein aktives Emissionsvolumen können Gelegenheiten schaffen, bei denen wir unsere taktische Übergewichtung in liquidem US-High-Yield nutzen können. Eine entsprechende Positionierung kann dazu beitragen, einen positiven Carry zu erzielen, ohne die Duration übermäßig auszudehnen – das ist entscheidend in einem spätzyklischen Umfeld.

Herr Zeenni, die Eurozone und die USA zeigen unterschiedliche Wirtschaftssignale. Wie beeinflusst das die Fondsstrategien?

Zeenni: In den USA sehen wir ein gemischtes Bild: ein schwaches verarbeitendes Gewerbe, aber ein robuster Dienstleistungssektor. In der Eurozone lag die jährliche Inflationsrate, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex, HVPI, im Februar bei rund 1,7 Prozent, nachdem sie im Vormonat bei etwa 2,0 Prozent lag. Das erlaubt uns, die Duration vorsichtig zu steuern. Wir setzen im Candriam Bonds Euro Corporate auf defensive Sektoren mit stabilen Cashflows und bevorzugen kürzere Durationen, um die Zinsrisiken zu begrenzen. Gleichzeitig achten wir darauf, dass die Kredite eine solide Fundamentaldatenbasis haben – Refinanzierungsrisiken werden somit minimiert.

Jullien: Im High Yield-Bereich beobachten wir, dass die Zahl der Emittenten, die eine Bonitätsaufwertung erfahren („Rising Stars“), die Zahl der Emittenten mit Bonitätsverschlechterung („Fallen Angels“) übersteigt. Das eröffnet Chancen, selektiv Übergewichtungen in Sektoren wie Telekommunikation, Versorger oder Verbraucherdienstleistungen zu setzen. Gleichzeitig meiden wir übermäßig fremdfinanzierte Unternehmen mit strukturellem Cash-Burn.

Wo liegen aktuell die taktischen Schwerpunkte im High Yield-Fonds?

Jullien: Im nach Artikel 8 der SFDR-Klassifizierung aufgelegten High Yield-Fonds, dessen Fondsvolumen bei 2,06 Milliarden Euro (Stand: 03.02.2026) liegt, haben wir eine klare Übergewichtung in hybriden Unternehmensanleihen, insbesondere im US-Markt für BB/B-Emittenten, die nach bestimmten Bewertungskennzahlen, wie etwa Spread-Niveaus, aus unserer Sicht fairer bewertet erscheinen als auf Euro lautende Anleihen. Gleichzeitig nutzen wir Index-Total Return Swaps-Positionen, mit dem Ziel, von positiven technischen Faktoren zu profitieren.

Welchen taktischen Fokus hat der Candriam Bonds Euro Corporate?

Zeenni: Im Bonds Euro Corporate mit einem Fondsvolumen von 1,05 Milliarden Euro (Stand: 03.02. 2026) konzentrieren wir uns auf ein selektives, qualitatives Exposure. Die Duration ist etwas höher als im Vergleichsindex, dem Markit iBoxx EUR Corporate Total Return Index, um von einer steileren Zinskurve zu profitieren. Gleichzeitig sind wir in defensiven Sektoren übergewichtet – Automotive, Banken oder zyklische Sektoren nehmen wir eher reduziert ins Portfolio. Das Ziel dieses nach SFDR Artikel 8 klassifizierten Fonds ist Stabilität, ohne das Renditepotenzial zu beeinträchtigen.

ESG ist bei Candriam seit jeher ein zentraler Bestandteil. Wie spiegelt sich das in den Fonds wider?

Zeenni: ESG ist tatsächlich kein Add-on, sondern integraler Bestandteil unserer Fundamentalanalyse. Wir prüfen systematisch Geschäftsmodell, Finanzprofil und Governance-Strukturen. Uns steht ein 26-köpfiges ESG-Team zur Seite, das unsere Analysten unterstützt. Für Anleger bedeutet das: Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Emittenten mit Nachhaltigkeitskriterien zu verbinden, mit dem Ziel, keine Renditeeinbußen in Kauf zu nehmen.

Jullien: Besonders im High Yield-Bereich macht die fundierte ESG-Analyse einen Unterschied bei der Titelauswahl. Es hilft, Risiken frühzeitig zu identifizieren, die sich aus nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen oder regulatorischen Änderungen ergeben könnten.

Welche Chancen sehen Sie aktuell für High Yield-Investoren und welche für Investoren in Euro Corporate Bonds?

Jullien: Wir sehen überzeugende Carry-Renditen bei niedriger Duration, eine starke Angebots-Nachfrage-Dynamik und eine robuste Qualitätsmischung. Gleichzeitig müssen wir die begrenzte Konvexität bei engen Spreads beachten und selektiv bleiben, da das Umfeld spätzyklisch ist.

Zeenni: Für den Candriam Bonds Euro Corporate gilt Ähnliches: Technische Faktoren unterstützen den Markt, und defensive Sektoren bieten Stabilität. Die Risiken liegen in den engen Spreads und erhöhten Staatsanleiherenditen, die die Hürde für Corporate-Emissionen erhöhen. Selektive Titelauswahl bleibt entscheidend, insbesondere im Zyklus von Zinsänderungen und geopolitischer Unsicherheit.

Abschließend gefragt: Welches sind die Schlüsselelemente des Investmentprozesses von Candriam im Credit-Segment?

Jullien: Wir streben selektive Qualität statt Blindflug an – egal ob im Candriam Bonds Global High Yield oder im Candriam Bonds Euro Corporate. Unser etablierter Investmentprozess besteht aus gezielter Titelauswahl, fundierter Bottom-up-Analyse und ESG-Integration. Disziplinierte Umsetzung zielt darauf ab, über die Zeit stabile Renditen zu erwirtschaften – selbst in einem komplexen, spätzyklischen Umfeld.

Zeenni: Entscheidend ist, die Risiken zu verstehen und aktiv zu steuern, ohne Opportunitäten zu verpassen. Defensive Sektoren, solide Fundamentaldaten und Schutz vor Zinsvolatilität bilden die Basis. In einem Markt mit engen Spreads und geringer konvexer Reserve ist das der Schlüssel zu stabiler Performance.

Zu den Personen:

Nicolas Jullien ist seit 2025 Global Head of Fixed Income und war zuvor Head of High Yield & Credit Arbitrage bei Candriam; er ist seit 2007 im Unternehmen und koordinierte wesentliche Fixed‑Income‑Strategien inklusive alternativer Lösungen.

Patrick Zeeni leitet seit 2019 das Investment Grade & Credit Arbitrage Team bei Candriam und verantwortet damit ausgewogene Anleihen‑ und Credit‑Strategien innerhalb des Fixed‑Income‑Bereichs. Er startete seine Karriere 1995 bei Société Générale, wechselte zur Bayerischen Landesbank als Head of Bonds & Derivatives und ist seit 2009 bei Candriam tätig.

