Der Multi-Boutiquen-Anlagemanager Candriam hievt zwei hauseigene Spezialisten als neue Chefs an die Spitze. Gleichzeitig rückt der langjährige Candriam-CEO Naïm Abou-Jaoudé konzernintern eine Stufe nach oben.

Ersatz für langjährigen Chef Stühlerücken bei Candriam - wer auf Naïm Abou-Jaoudé folgt

Prominenter Wechsel bei Candriam: Der langjährige Chef des Anlagemanagers, Naïm Abou-Jaoudé, rückt zum 1. Mai 2023 an die Spitze des übergeordneten Unternehmens New York Life Investment Management (NYLIM) auf. Darüber hinaus übernimmt der den Vorsitz von New York Life Investment Management International, einer Abteilung von NYLIM.

Candriam ist seit 2014 Teil des Versicherungskonzerns New York Life. Unter dem Namen NYLIM bündelt der Konzern Asset-Management-Aktivitäten seiner Tochterfirma New York Life Investment Management LLC sowie mehrerer durch den Konzern übernommener Fondsboutiquen. Eine von ihnen ist Candriam.

Vincent Hamelink rückt bei Candriam an die Spitze

An die Spitze von Candriam rückt mit der Beförderung Abou-Jaoudés zum 1. Mai nun Vincent Hamelink auf. Hamelink war bisher Finanzchef (CIO) bei Candriam. Er erhält auch einen Stellvertreter: Ebenfalls Anfang Mai tritt der bisherige Vertriebschef (Chief Sales and Distribution Officer) Renato Guerriero in diese Position. Er soll bei Candriam die Bereiche globale Geschäftsentwicklung und Vertrieb (Global Development and Distribution) leiten.

Gleichzeitig wird Ex-Candriam-Chef Abou-Jaoudé Vorsitzender des Verwaltungsrats von Candriam.

Candriam verwaltet 149 Milliarden Euro

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Vincent Hamelink sagt anlässlich seines Wechsels an die Candriam-Spitze: „Ich habe über 20 Jahre mit Naïm zusammengearbeitet und dabei das Geschäft und die Anlageplattform von Candriam entwickelt".

An den Einsatz für die Candriam-Anlageplattform erinnert auch der scheidende CEO Abou-Jaoudé. Über sein Nachfolger-Duo Hamelink und Guerriero sagt er: „Sie haben maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen, indem sie eine Anlageplattform entwickelt haben, die den Anlegern beständig langfristige Renditen beschert und die Nachfrage nach der Marke Candriam gesteigert hat.“

Candriam ist eine der größten Investment-Tochtergesellschaften des Mutterkonzerns New York Life. Die Gesellschaft verwaltet rund 149 Milliarden Euro und ist weltweit in 20 Ländern tätig.