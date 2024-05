Candriam ernennt neuen Chef für Schwellenländer-Anleihen

Der Asset Manager Candriam hat einen neuen Leiter für den Bereich Schwellenländer-Anleihen benannt: Christopher Mey wird der Nachfolger von Diliana Deltcheva, wie das britische Medienhaus „Citywire“ vermeldet. Sie war zuvor mit ihren beiden Kollegen Richard Briggs und Nicholas Sauer zum niederländischen Konkurrenten Robeco gewechselt.

Mey war schon vorher für den belgisch-französischem Vermögensverwalter tätig – er leitete „Citywire“ zufolge bisher den Bereich Unternehmensanleihen in Schwellenländern und war in Sachen Schwellenländer-Anleihen Deltchevas Stellvertreter. Er wird demnach auch künftig mit dem ihm bereits bekannten sechsköpfigen Candriam-Team für Emerging Markets Debt (EMD) zusammenarbeiten.

ESG-Analyst wird leitender Fondsmanager

Befördert wurde im Zuge der Personalumstrukturierung bei Candriam auch ESG-Analyst Kroum Sourov, wie das britische Medienhaus berichtet. Er ist ab sofort der leitende Fondsmanager des eine Milliarde US-Dollar schweren Candriam Sustainable Bond Emerging Markets-Fonds. Zudem wird er an der Seite von Mey den 315 Millionen US-Dollar schweren Candriam Anleihen-Emerging-Markets-Fonds co-managen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Bislang ist der Asset Manager noch auf der Suche nach einem Fondsmanager und einem leitenden Staatsanalysten für das EMD-Team, wie ein Sprecher „Citywire“ mitteilte. Gespräche würden aktuell laufen. Bis diese Stellen neu besetzt sind, habe der globale Anleihenspezialist Bob Maes seine Unterstützung angeboten. Er verwaltet nun den Candriam Bonds Emerging Markets-Fonds mit und übernimmt zugleich einen Sitz im Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies- Fonds ein.

Die Anlageprozesse aller Fonds sollen trotz Managerwechseln gleichbleiben.

Über Candriam

Der Name Candriam ist ein Akronym und steht für „Conviction and Responsibility In Asset Management“. Mit mehr als 600 Mitarbeitern managt die Fondsgesellschaft weltweit rund 144 Milliarden Euro Vermögen in Aktien-, Anleihen-, Mischfonds sowie alternativen Anlagestrategien. Ein besonderer Fokus liegt nach hauseigenen Angaben auf dem Thema Nachhaltigkeit. Candriam gehört als Tochterunternehmen zur New York Life Investments Company.