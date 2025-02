Candriam startet Eltif mit Private-Debt-Fokus

Fondsanbieter Candriam und das auf Private Debt spezialisierte Investmentunternehmen Kartesia haben einen European Long-Term Investment Fund (kurz: Eltif) aufgelegt, der Anlegern Zugang zu privaten Schuldtiteln bieten soll. Der Fokus soll dabei auf kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa liegen, die im Vergleich zu größeren Märkten nur begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten haben, wie es heißt. Angestrebt werde ein über verschiedene Regionen und Branchen breit gestreutes Portfolio. Zudem sei ein nachhaltiger Ansatz Teil der Auswahlkriterien.

Der Fonds verbinde liquide und illiquide Bereiche. Für die liquide kurzfristige Unternehmens- und Geldmarktkomponente, die 15 Prozent des Fonds ausmache, sei Candriam zuständig. Kartesia verwalte den übrigen Anteil von 85 Prozent, der in private Schuldtitel fließen soll. Beide Unternehmen gehören zum Finanzkonzern New York Life Investment Management.

„Im gegenwärtigen Zinsumfeld, in dem die Banken weniger Geld verleihen, bieten sich eindeutig Chancen im Bereich der privaten Schuldtitel des unteren Mittelmarktes in Europa“, so Candriam-Vertriebschef Renato Guerriero. Der Eltif solle neben Deutschland und Österreich auch in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und Schweden für Anleger verfügbar sein.