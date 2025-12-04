Candriam erweitert sein Angebot um einen aktiv gemanagten Themenfonds. Der European Autonomy Equity Fund investiert in fünf strategische Bereiche von Technologie bis Verteidigung.

Candriam legt am 4. Dezember 2025 den European Autonomy Equity Fund auf. Der Fonds soll nach Angaben des Unternehmens Europas eine Billion Euro schwere Investitionsagenda in eine Aktienstrategie übersetzen und dabei auf Unternehmen setzen, die die Autonomiebestrebungen des Kontinents unterstützen.

Der Brüsseler Asset Manager verwaltet eigenen Angaben zufolge ein Gesamtvermögen von 156 Milliarden Euro und positioniert sich als Multi-Asset-Manager mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Investments.

Fünf strategische Investmentbereiche

Der neue Fonds nutzt laut Candriam einen Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl und konzentriert sich auf fünf Schlüsselbereiche:

Technologie

Innovation im Gesundheitswesen

im Energiewende

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

wirtschaftsstrategisch wichtige Rohstoffe

Fondsmanagement und Klassifizierung

Das Management des nach der SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuften Produkts übernimmt Fondsmanager Quentin Duquesne. Als Co-Manager fungieren Elie El Kadi und Antoine Lensel. Der Fonds wird vom Thematic Global Equity Team von Candriam verwaltet, das nach eigenen Angaben ein Vermögen von mehr als 10,16 Milliarden Euro betreut.

„Europa tritt in eine neue Phase der Autonomie ein, die durch Realkapitalzusagen, Industriepolitik und strukturellen Wandel getragen wird“, sagt Johan van der Biest, Global Head of Thematic Global Equity bei Candriam. Die Strategie ziele darauf ab, diese Kapitalströme in langfristige Beteiligungsmöglichkeiten zu lenken.

Verfügbarkeit in mehreren Märkten

Der Fonds soll Candriam zufolge in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz verfügbar sein, sobald die erforderlichen Anträge gestellt sind.