Warum das Go für Bitcoin-ETFs so bedeutend für die Kryptowelt ist

In der Vergangenheit hat die SEC wiederholt Anträge auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETF abgelehnt - mit Verweis auf mangelnde Überwachung des Handels sowie die Gefahr von Manipulationen. Nach spektakulären Irrungen und Wirrungen rund um die Genehmigung wurden in der vergangenen Woche nun gleich elf Bitcoin-ETFs zum Handel zugelassen.

Für die Finanzindustrie ist das ein historischer Schritt: Innerhalb des ersten Handelstages wurden bereits Anteile im Wert von rund 4,6 Milliarden US-Dollar gehandelt. Erstmals steht mit einem Bitcoin-ETF ein regulierter, institutioneller Zugang für breite Anlegerkreise in den USA bereit. Damit können nun auch Pensionsfonds, Versicherer und Stiftungen simpel und sicher in Bitcoin investieren. Die neue Struktur ersetzt bisherige, teils intransparente und risikoreichere Investitionsmöglichkeiten.

In Deutschland und Europa erfreuen sich ähnliche Produkte bereits seit geraumer Zeit zunehmender Beliebtheit bei Anlegern und Investoren. Für Banken und Finanzdienstleister bieten sie einen ersten möglichen Einstieg im Umgang mit Kryptowerten.

Historischer Wendepunkt für Kryptowährungen

Die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETF durch die SEC signalisiert die Sichtweise der Aufsichtsbehörde, dass das Ökosystem mittlerweile ausreichende Überwachungsstrukturen und einen ausgeprägten Anlegerschutz entwickelt hat, um frühere Bedenken bezüglich Manipulationen auszuräumen. SEC-Chef Gary Gensler steht im Ruf, ein Kritiker der Kryptosphäre zu sein – in der Vergangenheit hat er oft auf die Risiken für Privatinvestoren verwiesen. Auch die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnte unlängst vor Krypto-ETFs.

Mit den jüngsten Entscheidungen der SEC dürften Kryptowährungen nun allerdings ihren „Moment of legitimacy“ erfahren. Nicht nur gewinnt diese junge Asset-Klasse in der öffentlichen Meinung an Zuspruch, auch innerhalb der Finanzbranche dürfte die Entscheidung Kritiker aufhorchen lassen. Für bislang zögerliche Institute könnte nun der Moment gekommen sein, auf den Zug aufzuspringen.

Der Bitcoin – und mit ihm die Asset-Klasse Krypto – wird in der Zusammensetzung von Anlegerportfolios in Zukunft ohne Zweifel eine größere Rolle spielen. Mit dem aktuellen Schritt wird also auch eine Verschiebung innerhalb der Branche stattfinden, weg von unregulierten Börsen- und Wallet-Anbietern hin zu den etablierten Granden der Finanzindustrie.

Sicherer Zugang für Millionen Kunden

Nun ist der Weg frei für einen regulierten und sicheren Zugang einer breiten Anlegerschicht zu Bitcoin über ihre bestehenden Anlagekonten. Die Genehmigung öffnet die Schleusen für Millionen neuer Investoren in den USA, die über ihre bestehenden Brokerage-Konten und steuerbegünstigten Vehikel wie 401ks und IRAs Zugang zu Bitcoin erhalten – ganz ohne technisches Know-how oder eigene Wallet.

In den vergangenen Monaten haben wir bereits einen starken Anstieg des Interesses von institutionellen und privaten Anlegern gesehen, die zuvor nicht in der Lage oder nicht gewillt waren, Kryptowährungen direkt zu halten. Zu erwarten ist nun ein Rennen der Anbieter um erste Marktanteile in diesem Markt, der für die traditionelle Finanzbrache noch jung ist.

Für aktive Anleger dürften Liquidität und Spreads der entscheidende Faktor bei der Fondswahl sein. Für Buy-and-Hold-Investoren dagegen dürften die Gebühren den Ausschlag geben. Die breite Auswahl an nun zugelassenen ETFs und die Konkurrenz im Markt haben bereits zu attraktiven Konditionen für Anleger geführt. Ob die Bitcoin-ETFs wirklich ein lohnendes Produkt für institutionelle Investoren darstellen, wird sich erst noch zeigen müssen.

In Europa und Deutschland bereits etabliert

Ohne Zweifel sind die USA der Taktgeber der globalen Finanzmärkte; Entscheidungen der SEC besitzen globale Signalwirkung. Gerade in Deutschland aber auch im Rest Europas gibt es jedoch bereits seit geraumer Zeit eine Vielzahl sogenannter Crypto Exchange-Traded Notes, kurz ETNs. Diese Produkte ermöglichen Anlegern, indirekt an der Kursentwicklung einzelner oder mehrerer Kryptowährungen teilzuhaben. Die zehn größten Bitcoin-ETPs/ETNs in Europa kommen derzeit zusammen auf eine Marktkapitalisierung von etwa 2,5 Milliarden Euro.

ETNs sind börsengehandelte Schuldverschreibungen. Sie gehen mit einem erhöhten Kontrahentenrisiko gegenüber ETFs einher. Grundsätzlich wäre daher auch in Europa ein Krypto-ETF wünschenswert. Aufgrund der rechtlichen Bestimmungen in der EU (Stichwort Ucits-Richtlinie) ist ein Bitcoin-ETF, wie nun in den USA zugelassen, jedoch derzeit nicht umsetzbar. Auch bleibt Kunden in Deutschland der Zugang zu den US-ETFs vorerst verwehrt. Aufgrund der fehlenden Richtlinien-Konformität ist der Vertrieb durch deutsche Broker derzeit nicht möglich. Anleger müssen sich also noch gedulden oder auf die bereits vorhandenen ETNs und ausländische Broker zurückgreifen.

Bequeme Einstiegsmöglichkeit für Banken

Exchange-Traded Products bieten auch Finanzdienstleistern einen beliebten ersten Schritt in den jungen Markt der Kryptowerte. Aufgrund der vergleichsweisen einfachen Implementierung dieser Produkte ermöglichen sie es, zeitnah den steigenden Kundenbedarf zu bedienen, ohne dass dafür spezielles DLT-Know-how oder beispielsweise eine eigene Verwahrlösung für Kryptowerte nötig wären. Durch den Handel über eine traditionelle Wertpapierbörse und das zentrale Clearing eignen sich diese Produkte vor allem für Institute, die derzeit noch die technische Komplexität und mögliche Risiken scheuen.

Dank des Wertpapiermantels und entsprechender Wertpapierkennnummern lassen sich existierende Depots nutzen. Durch eine Kooperation mit spezialisierten Anbietern wie Custodians kann die Komplexität im Umgang mit diesen Vermögenswerten zunächst vermieden werden. Die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Angebots dient oft als profitables Fundament, um das Ökosystem digitaler Assets weiter für sich zu erschließen.

Gleichzeitig ruft diese breite Öffnung der Zugänge allerdings auch Kritik bei Kryptoenthusiasten der ersten Stunde hervor. Diese sehen den dezentralen Ansatz von Kryptowerten gefährdet.

Ausblick

Insgesamt ist die jüngste Entscheidung der SEC ein positives Zeichen für den Bitcoin. Seine Dominanz innerhalb der Kryptowelt wird die Zulassung der ETFs weiter stärken. Unabhängig von kurzfristigen Preisspekulationen wird die zunehmende Nachfrage mittelfristig wohl Rückenwind für die Kurse und die Liquidität mit sich bringen. Bis dato hat der Bitcoin in den USA eine besondere regulatorische Position. Es wird höchst spannend zu sehen, wie die SEC in den kommenden Monaten auf Ambitionen hinsichtlich weiterer Spot-ETFs zu anderen Kryptowährungen wie Ethereum und Ripple reagiert.

Die junge Branche hat lange selbst Regulierung eingefordert. In den USA ist nun ein erster wichtiger Schritt getan. Die Hoffnung bleibt, dass dies der Startschuss für ein umfassendes Rahmenwerk für den Umgang mit Kryptowerten in den USA ist. Denn längst nicht alle Kritiken sind ausgeräumt und Hürden genommen.

Die EU als ein Vorreiter in puncto Regulierung zeigt einen möglichen Weg auf – in eine Zukunft auf der Blockchain. Der Schritt der SEC bietet somit auch die Chance, das Interesse und Verständnis für die Funktionsweise und die Vorzüge der Blockchain-Technologie in der Finanzbranche im Allgemeinen zu steigern. Die gesteigerte Aufmerksamkeit könnte eine Innovationswelle auslösen und mehr Talente und Kapital in die Branche ziehen.



Über den Autor:

Jan-Michael Steiner © Capco

Jan-Michael Steiner ist Principal Consultant bei der Unternehmensberatung Capco am Standort Frankfurt. In dieser Tätigkeit berät er Banken und andere Finanzdienstleister. Sein Fokus liegt in der Implementierung der DLT/Blockchain-Technologie sowie in den darauf basierenden Geschäftsmodellen. Steiner verfügt über mehrere Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Konzern- und Geschäftsbereichsstrategien sowie dem Management von Transformationsprojekten bei der Digitalisierung sowie Plattform- und Ökosystemgeschäftsmodellen in der Finanzbranche.